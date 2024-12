1/10 Prinzessin Kate hatte ihren bedeutendsten öffentlichen Auftritt seit dem Abschluss ihrer Krebsbehandlung. Foto: IMAGO/Avalon.red

Auf einen Blick Prinzessin Kate begrüsst Emir von Katar bei wichtigem öffentlichen Auftritt

Die Prinzessin übernahm mehr königliche Pflichten wegen Königin Camillas gesundheitlicher Einschränkungen

42-jährige Prinzessin nimmt an Begrüssungszeremonie mit fast 200 Armeemusikern teil

Prinzessin Kate (42) hat am Dienstagmittag, 3. Dezember, den Emir von Katar im Rahmen ihres bedeutendsten öffentlichen Auftritts seit Beginn und Abschluss ihrer Krebsbehandlung begrüsst. Gemeinsam mit Ehemann, Thronfolger Prinz William (42), hiess sie Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (44) und die erste seiner drei Frauen, Sheika Jawaher (39), im Namen von König Charles III. (76) in London willkommen. Königin Camilla (77) musste aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und nahm nicht an der Zeremonie teil.

Der Emir von Katar und seine Frau waren am 2. Dezember am Flughafen London-Stansted in Grossbritannien gelandet, wo sie im Namen des Monarchen vom Lord-in-Waiting, dem Viscount Hood, begrüsst wurden. Am Tag darauf empfing sie das Kronprinzenpaar in ihrer Residenz. Die Prinzessin von Wales trug dabei ein komplett burgunderfarbenes Outfit – inklusive Hut, langem Mantel, Stiefeln und einer Clutch. Prinz William nahm diese Farbwahl in seiner Krawatte auf. Er trug wie der Scheich einen dunklen Anzug, währenddessen seine Frau sich für einen eleganten beigen bodenlangen Mantel entschied.

Nur das Staatsbankett am Abend wird die Prinzessin auslassen

Prinzessin Kate übernahm beim Staatsbesuch in London noch mehr königliche Pflichten als ursprünglich geplant, da sich Königin Camilla noch von einer Lungenentzündung erholte und von Ärzten angewiesen wurde, sich auszuruhen. Die 42-Jährige nahm auch an der offiziellen Begrüssungszeremonie bei der Horse Guards Parade teil. Dabei wurden die Nationalhymnen von fast 200 Armeemusiker gespielt und der Emir aufgefordert, eine Ehrengarde abzunehmen. Anschliessend kehrte die königliche Gesellschaft in einer spektakulären Kutschenprozession zum Buckingham Palast zurück, wo ein privates Mittagessen stattfand.

«Die Prinzessin blickt positiv in die Zukunft und freut sich sehr darauf, die königliche Familie beim Staatsbesuch und darüber hinaus zu vertreten», sagte eine Quelle zu «Mirror». Während die Prinzessin dafür noch an der Ausstellung mit Gegenständen des Royal Collection Trust und der Wohltätigkeitsorganisation Turquoise Mountain mit Bezug zu Katar in der Gemäldegalerie teilnahm, wird sie am Abend beim Staatsbankett fehlen, bei dem der König und der Emir Reden halten werden. Es heisst, die dreifache Mutter müsse sich für ihr Weihnachtskonzert schonen, das am 6. Dezember in der Westminster Abbey stattfinden wird.