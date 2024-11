1/7 Prinzessin Kate erkämpft sich nach ihrer Chemotherapie wieder ein normales Leben und kehrt langsam zurück an die Arbeit. Foto: imago/i Images

Auf einen Blick Prinzessin Kate erholt sich langsam von ihrer Chemotherapie

Narinder Kaur kritisiert Kates Aussehen und erntet heftigen Shitstorm

Narinder Kaur kritisiert Kates Aussehen und erntet heftigen Shitstorm

Das TV-Sternchen muss rassistische und missbräuchliche Tweets ertragen

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Prinzessin Kate (42) erholt sich langsam von ihrer Chemotherapie und kehrt zurück in die Öffentlichkeit. Auch an den Festivitäten zum Rembrance Day, einer der wichtigsten Tage, für die britische Königsfamilie, sammelte die Royal ihre Kräfte und leitete mit dem Volk die Trauerzeit um die Kriegsgefallenen des Commonwealth ein.

In schwarzer Kleidung und mit der für den Remembrance Day typischen Mohnblume am Revers stand Kate auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Was Fans freut, war für TV-Star Narinder Kaur (51) Grund genug, einen Tweet rauszuhauen, der ihr kurze Zeit später um die Ohren fliegen sollte. Auf «X» schreibt sie: «Ehrliche Frage – warum sieht Kate so alt aus? Ist sie nicht erst 42? Ist sie Raucherin? Das ist die einzige Erklärung.»

Alterskritik sei «ekelhaft» und «respektlos»

Der Shitstorm, der der ehemaligen «Big Brother»-Teilnehmerin und dem regelmässigen Gast bei «Good Morning Britain» entgegenschlug, war heftig und vorhersehbar. Royal-Fans wiesen Kaur in ihre Schranken, nannten sie «ekelhaft», «respektlos» und zeigten sich schockiert, diese Fragen einer Frau zu stellen, die sich eben erst von ihrer Krebserkrankung und Chemotherapie erhole.

Die Beleidigungen prasselten so auf Narinder Kaur ein, dass sie sich kurze Zeit später gezwungen sah, ihren Text zu löschen und sich, zunächst schriftlich, weiter zu verteidigen. «Das ist doch lächerlich», schreibt sie, «das war eine ehrliche Frage. Mein Bruder hatte Krebs und ist gestorben. Er sah nicht so alt aus. Das hier ist abscheulich.»

Sexistische und rassistische Beleidigungen

Den Fans war das nicht genug, und die Beleidigungen auf X nahmen eine so aggressive Form an, dass Narinder Kaur ein Video postete. Darin entschuldigt sie sich zwar für ihre «dumme Bemerkung», allerdings prangert sie auch die Reaktionen an, die rassistisch, missbräuchlich und sexistisch gewesen seinen.

Als Grund nennt die Moderatorin, deren Eltern aus Indien stammen, ihre Hautfarbe. Sie wolle sich nicht den Mund verbieten lassen. «Ihr könnt mich canceln, wie ihr wollt, ich bin eine dunkelhäutige Frau und ich gehe nirgendwo hin.»