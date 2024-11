Prinzessin Kate zurück im Rampenlicht! Nach überstandener Chemotherapie zeigt sie sich beim Festival of Remembrance in London. Im schwarzen Kleid und mit roter Anstecknadel ehrt sie das britische Militär.

41-jährige Kate erschien in elegantem schwarzen Kleid beim Festival of Remembrance

Nach monatelanger Abwesenheit aufgrund einer Krebsbehandlung ist Prinzessin Kate (42) wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Am Samstagabend, 9. November, zeigte sie sich beim Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall. In einem eleganten schwarzen Kleid und mit einer roten Ansteckblume erschien sie an der Seite ihres Ehemanns Prinz William (42). Strahlend schön, als hätte sie nie die Schockdiagnose Krebs ertragen müssen.

Der Auftritt markiert für Kate einen wichtigen Schritt zurück in die royalen Pflichten, die erst kürzlich ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Die genaue Art ihrer Krebserkrankung wurde bisher nicht bekannt gegeben. In einem emotionalen Video hatte die Prinzessin im September über ihre Behandlung gesprochen. «Ich kann gar nicht sagen, welche Erleichterung ich verspüre, dass die Chemo jetzt beendet ist. Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unfassbar schwer.» Während Kates Behandlung hatte sich Prinz William stark zurückgezogen, um für seine Frau und die gemeinsamen Kinder da zu sein. In einem kürzlich geführten Interview mit der britischen Nachrichtenagentur PA beschrieb er das vergangene Jahr als «das härteste meines Lebens». Der Thronfolger gab offen zu: «Es war wirklich schwierig, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten.»

Freude über Prinzessin Kate – Sorge um Königin Camilla

Das Festival of Remembrance ehrt jährlich die gefallenen britischen Soldaten. Neben dem Kronprinzenpaar nahmen auch andere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie teil. Für Kate war es einer der ersten öffentlichen Auftritte seit ihrer Bauchoperation im Januar, nach der ihre Krebsdiagnose folgte. Die Rückkehr der Prinzessin wurde von vielen Royal-Fans mit Erleichterung aufgenommen. Ihr strahlendes Auftreten und ihre elegante Erscheinung signalisieren, dass Kate auf dem Weg der Besserung ist. Dennoch bleibt abzuwarten, wie schnell sie zu einem vollen royalen Terminkalender zurückkehren wird.

Für das britische Königshaus bedeutet Kates Rückkehr ins Rampenlicht einen wichtigen Schritt zurück zur Normalität. Nach Monaten der Unsicherheit und Sorge um die Gesundheit der beliebten Prinzessin können die Briten nun aufatmen. Kate und William zeigten sich bei der Veranstaltung geeint und stark, ein deutliches Zeichen, dass die königliche Familie diese schwere Zeit gemeinsam überstanden hat.

So erfreulich die Rückkehr von Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit ist, überschattet wurde ihr Auftritt von den besorgniserregenden Nachrichten über Königin Camilla. Wegen einer Atemwegserkrankung musste die 77-jährige Monarchin alle Termine absagen und war auch beim Festival of Remembrance nicht dabei.