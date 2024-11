1/6 Königin Camilla muss aus gesundheitlichen Gründen ihre Termine für diese Woche absagen. Foto: keystone-sda.ch

Saskia Schär Redaktorin People

Königin Camilla (77) kämpft derzeit mit gesundheitlichen Problemen und muss daher Termine absagen. Das teilt der Buckingham-Palast mit. Konkret geht es um eine «Atemwegsinfektion, für die ihr die Ärzte eine kurze Ruhepause verordnet haben». Daher müsse sie mit grossem Bedauern all ihre Termine für diese Woche absagen, so das Statement weiter. «Sie hofft jedoch sehr, dass sie rechtzeitig genesen ist, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können. Sie entschuldigt sich bei allen, die dadurch Unannehmlichkeiten hatten oder enttäuscht wurden.»

Es wurden keine weiteren Einzelheiten zu ihrer Krankheit oder Behandlung bekannt gegeben, Camilla befindet sich unter ärztlicher Aufsicht und ruht sich zu Hause aus.

Mohnblumen als Gedenken an die gefallenen Soldaten

Herzogin Brigitte von Gloucester (78) wird anstelle von Königin Camilla an der jährlichen Einweihung des Field of Remembrance, einem Gedenkgarten, in der Westminster Abbey am Donnerstag teilnehmen. Beim am Abend stattfindenden Empfang für die olympischen und paralympischen Athleten im Buckingham-Palast muss König Charles III. (75) ebenfalls auf seine Frau verzichten.

Im November tragen zahlreiche Briten einen Anstecker in Form einer Mohnblume, Poppy genannt, an ihrem Revers. Dies zum Gedenken der verstorbenen Soldaten und Zivilisten des Ersten Weltkrieges. Der Remeberence Day, an dem an die Gefallenen erinnert wird, findet traditionellerweise am 11. November statt. Bis dahin will die Monarchin wieder auf den Beinen sein.