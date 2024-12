Die Prinzessin von Wales ist nach einem harten Jahr wieder zurück auf dem Weg in die Normalität. Kate veröffentlichte zum Anlass ihres Weihnachtskonzertes einen offenen Brief mit einer bewegenden Botschaft an das britische Volk.

Die Prinzessin von Wales kämpft sich seit Beendigung ihrer Krebstherapie wieder zurück in ihr Leben. Kate (42) nimmt zunehmend wieder öffentliche Termine wahr. Auch ihren liebsten Anlass, den alljährlichen Weihnachtsgottesdienst am 6. Dezember in der Westminster Abbey, kann die Frau von Prinz William (42) durchführen.

In einem offenen Brief, adressiert an die Gäste des Gottesdienstes, macht sie deutlich, was sie sich und dem britischen Volk am meisten wünscht: Liebe. Die Prinzessin schreibt, dass die Liebe ein Licht in dunklen Zeiten sein soll, und nimmt damit wohl Bezug auf die Unterstützung, die sie seit ihrer Krebsdiagnose von Familie und Volk erreicht hat.

1600 geladene Gäste

Zum Anlass sind jeweils 1600 Menschen geladen. Sie alle haben Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, Freiwilligenarbeit oder besondere Beiträge für das Gemeinwohl geleistet. Jedes Jahr setzt Kate ein Motto fest – 2024 inspiriert von der Weihnachtsgeschichte. Der Gottesdienst wird am 24. Dezember im britischen Fernsehen auf den Sendern ITV und ITVX ausgestrahlt. Für musikalische Beiträge werden Paloma Faith (43), Olivia Dean (25) und Gregory Porter (53) sorgen.

Im Wortlaut schreibt Prinzessin Kate:

Lieber Gast,

ich bin so erfreut, dass an Sie diesen Weihnachtsgottesdienst teilnehmen können. Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihnen von Herzen danken möchte. Dafür, dass Sie denen, die es am meisten brauchen, Hoffnung und Trost spenden.

Weihnachten ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Eine Zeit zum Feiern und Glücklichsein. Aber auch eine Zeit, die uns die Möglichkeit gibt, zu entschleunigen und über die Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden. Wir können innehalten und uns vom Druck des Alltags befreien. Wir können Platz machen, um mit einem offenen Herzen, Liebe, Güte und Vergebung zu leben – das ist der Geist von Weihnachten.

Die Weihnachtsgeschichte ermutigt uns, die Erfahrungen und Gefühle anderer zu berücksichtigen. Sie spiegelt auch unsere eigene Verletzbarkeit wider und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Empathie zu geben und zu empfangen, wie auch, dass wir einander brauchen, trotz unserer Unterschiede. Über allem aber steht, ermutigt sie, uns der Liebe, nicht der Angst zuzuwenden. Der Liebe, die wir uns selber zeigen, der Liebe, die wir anderen zeigen. Eine Liebe, die vergibt, die Freude und Hoffnung bringt.

Die Liebe ist das grösste Geschenk, dass wir bekommen können. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern an jedem Tag unseres Lebens. Liebe ist ein Licht, das hell leuchtet, sogar in unseren dunkelsten Zeiten. Wir alle haben etwas, das wir anderen anbieten können. Sanfte Worte, ein offenes Ohr, ein Arm um eine erschöpfte Schulter oder still zur Seite zu stehen.

In Grossbritannien gibt so viele inspirierende Menschen, die sich um solche kümmern, die es am meisten brauchen. Sie spendeten Trost, Rat und Verbindung, vor allem aber zeigten sie Liebe, die uns alle verbindet und stärker macht.

Dieser Weihnachtsgottesdienst ist ein herzerwärmendes Fest, Sie alle zu feiern und eine Erinnerung, dass wir an Weihnachten und während des ganzen Jahres füreinander leuchten müssen. Denn in Zeiten von Glück und Traurigkeit sind wir für einander das Licht.

Ich wünsche Ihnen und ihren Liebsten frohe Weihnachten

Catherine

Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales