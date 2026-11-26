Dank dem Videospiel «GTA VI» feiert ein 80er-Jahre-Song von Sylvie Vartan ein unverhofftes Comeback. Dabei ist sie nicht die Einzige, deren Musik durch das Game neu entdeckt wird.

Darum gehts Sylvie Vartans Song «Danse ta vie» von 1983 verzeichnet auf Spotify 2500 Prozent mehr Streams

Der Song läuft auf einem virtuellen Radiosender in «GTA VI»

Auch Carly Rae Jepsens «Run Away With Me» wird neu entdeckt

Sabrina Rhyner Redaktorin People

1983 veröffentlichte die französische Sängerin Sylvie Vartan (82) den Song «Danse ta vie», eine Coverversion des Hits «What a Feeling» aus demselben Jahr. Über vier Jahrzehnte später schiessen die Streamingzahlen auf Spotify plötzlich um atemberaubende 2500 Prozent in die Höhe.

Dieses unverhoffte Comeback verdankt das Lied dem Videospiel «GTA VI». Denn in der fiktiven Metropole «Vice City» lässt sich nicht nur gegen Verkehrsregeln verstossen, Banken ausrauben oder das Elektromobil einer älteren Nachbarin stehlen – man kann auch einfach ganz entspannt Radio hören.

Comeback durch virtuellen Radiosender

Im Spiel läuft Vartans Song auf einem von rund 20 virtuellen Radiosendern. Laut «Spiegel» wusste die Musikerin, die im Laufe ihrer Karriere über 40 Millionen Tonträger verkauft hat, vorab nichts davon, dass ihr Song Teil des Spiels wird.

«Das war eine totale Überraschung. Es ist absolut grossartig zu wissen, dass ein Lied, das ich vor so vielen Jahren gesungen habe, um die Welt gereist ist und nun wieder auflebt.» Selbst gespielt habe sie «GTA VI» bisher noch nicht. «Vielleicht fange ich ja damit an – auch wenn ich nicht allzu viel Zeit habe», scherzte sie.

Übrigens, im Vorgängerspiel «GTA V» sass einst Supermodel Cara Delevingne (34) hinter dem virtuellen Mikrofon und moderierte einen solchen Radiosender.

Auch andere profitieren

Vartan ist nicht die Einzige, deren Musik durch das Actionspiel neu entdeckt wird. Mehr als zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung feiert auch «Run Away With Me» (2015) von der kanadischen Sängerin Carly Rae Jepsen (41) ein grosses Comeback. Anders als bei Vartan läuft dieser Track jedoch nicht zufällig im Autoradio, sondern ist fester Bestandteil einer Mission, untermalt also eine ganz bestimmte Spielsequenz.

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Die Fans des Videospiels zeigen sich in den sozialen Medien begeistert. «Danke, dass du Teil eines der grossartigsten Momente warst, die ich je beim Gaming erlebt habe», schreibt etwa ein Nutzer. Viele freuen sich zudem für die «Call Me Maybe»-Interpretin über den späten Ruhm des Songs: «Es fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Fiebertraum an, dass dieses Lied endlich seinen grossen Moment bekommt. Ich habe elf Jahre darauf gewartet.»