Es ist das Spiel des Jahrzehnts, wenn nicht des Jahrhunderts – am Donnerstag erscheint «GTA 6». Auf Instagram machen Stars wie Haftbefehl schon gehörig Stimmung.

Darum gehts «GTA 6» erscheint am Donnerstag nach 13 Jahren Wartezeit und zwei Verschiebungen durch Rockstar Games

Cara Delevingne, Haftbefehl und Brooklyn Beckham Peltz zeigen online ihre Vorfreude auf «GTA 6»

Aditotoro, Zarbex, Christa Rigozzi und Stefan Büsser greifen den «GTA 6»-Hype ebenfalls online auf

Silja Anders Redaktorin People

Gaming-Fans können es kaum erwarten, dass in der Nacht auf Donnerstag endlich das lang ersehnte Spiel «Grand Theft Auto 6» – kurz «GTA 6» – erscheint. Weltweit wird mit Krankschreibungen und anderweitigen Arbeitsausfällen gerechnet. Die Gamer mussten aber auch lange auf das Spiel warten. 2013 kam die fünfte Ausgabe des Videospiels raus, seither herrschte Schweigen im Walde. 2023 kündigte Rockstar Games die Veröffentlichung für Frühling 2025 an.

Mai 2025 kam – doch «GTA 6» nicht. Rockstar Games verschob den Start des Spiels um ein Jahr. Doch auch im Mai 2026 schauten die Fans in die Röhre. Jetzt ist es endlich so weit und auch prominente Gamer sind schon jetzt völlig aus dem Häuschen. Nach 13 Jahren dürfen sie endlich eine neue Version von «GTA» spielen. Blick begleitet den Release des Games übrigens live im Ticker.

Nationale und internationale Stars im «GTA»-Fieber

Cara Delevingne

Das Game erfreut sich auch unter der Prominenz grosser Beliebtheit. Ein Star, den man vielleicht weniger in der Gaming-Welt verorten würde, ist Supermodel Cara Delevingne (34). Sie sprach mit «Pop Grave» über die bevorstehende Veröffentlichung: «Ich habe ‹GTA›-Merch, den ich immer noch trage. Ich liebe das Spiel, ich werde es immer lieben. Ich habe mir zwei Wochen Urlaub für ‹GTA 6› genommen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird unglaublich.»

Haftbefehl

Rapper Haftbefehl (40), der sich kürzlich in einer Klinik in Zürich die Nase richten liess, wartet schon seit Tagen mit seinen Kindern auf die Veröffentlichung des Spiels. Auf Instagram teilt er ein Foto, wie er mit seiner Rasselbande auf dem Sofa sitzt, seine Söhne die Controller für die Spielkonsole in der Hand haben und auf dem Fernseher das Startbild des Games zu sehen ist. «Wir warten auf ‹GTA 6›. Wer noch?», schreibt der Rapper zu dem Bild.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aditotoro

Content Creator Aditotoro (27) springt auf den Enthusiasmus-Zug für «GTA 6» auf und zeigt seine «Begeisterung» auf eine etwas andere Art. Er postet ein Bild von sich, als «GTA 5» rauskam – wir erinnern uns, vor 13 Jahren – und darunter ein Bild von sich jetzt, wenn «GTA 6» rauskommt. Man kann deutlich den Zahn der Zeit erkennen, was die lange Wartezeit zwischen den beiden Spielen noch einmal sehr bildlich verdeutlicht. Ironischerweise macht Aditotoro bei dem «GTA»-Hype im Moment noch mit, dabei verriet er kürzlich selbst, noch nie eine Version des Games gespielt zu haben, und fragt sich dabei noch, ob er etwa der einzige Mensch auf der Welt sei. Er habe schon jetzt Angst davor, viel zu verpassen, da es wohl viele Memes und Insider-Witze geben werde, die er dann nicht versteht. Das verleitet ihn jedoch auch nicht dazu, das Spiel möglicherweise doch noch zu spielen, und er macht klar, dass es dazu nicht kommen wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Streamer Zarbex (28), einer der Grössten seines Metiers in Deutschland, vertröstete für den Release des Games gar seine eigene Grossmutter, die an diesem Tag Geburtstag hat. Damit der Enkel an der Familienfeier doch dabei sein kann, wurde das Abendessen eine Woche vorverlegt. «Das ist ‹GTA 6›, da muss sich auch mal Oma hinten anstellen», macht der Gamer klar. Inzwischen hat er «GTA 6» schon gespielt und veröffentlichte bereits eine Szene online, die ihn dabei zeigt, wie sein Charakter ein Auto klaut.

Sogar Christa Rigozzi

Weitere Stars, die eigentlich nicht aus der Gaming-Welt kommen, können sich dem Hype ebenfalls nicht entziehen. Gina-Lisa Lohfink (40) und sogar Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (43) zeigen auf Social Media, wie sie als «GTA 6»-Figuren im entsprechend animierten Stil aussehen würden. Da wird der Abstecher nach Vice City, dem Schauplatz von «GTA 6», bei den Rigozzis schnell mal zum Familienausflug.

Bei Brooklyn Beckham Peltz (27) scheint die Vorfreude ebenfalls schon riesig zu sein und er postet in seiner Instagram-Story ein Foto seines Fernsehers, auf dem das Cover-Bild von «GTA 6» zu sehen ist.

Sogar Stefan Büsser (41) verspricht, am Sonntag «GTA 6» in seiner «Late Night Switzerland» zu thematisieren.