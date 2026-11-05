Anfang Oktober erlitt Rapper Haftbefehl einen Drogenrückfall, wurde deswegen gar ins künstliche Koma gelegt. Nun gibt er mit einem neuen Foto ein Lebenszeichen.

Darum gehts Rapper Haftbefehl postet nach Drogenrückfall ein neues Foto

Schaut ernst in die Kamera, trägt seinen Nasenverband

Macht Ansage an seine Hater und an seine Fans

Saskia Schär Redaktorin People

«An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr.» Mit diesen Worten meldet sich Rapper Haftbefehl (40) auf Instagram. Dazu postet er ein Foto, auf dem er äusserst grimmig in die Kamera schaut und einen Nasenverband trägt.

Lässig hängt Aykut Anhan, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, in einem Sessel, legt die überkreuzten Beine auf den Salontisch vor sich. Auffällig: Darauf steht eine Flasche Ramseier Apfelschorle. Ein Detail, das darauf hindeuten könnte, dass das Foto in der Schweiz entstanden ist. Das wäre naheliegend, schliesslich wurde er vor gut einem Monat hierzulande in ein Spital eingewiesen und soll sich nun auch im Grossraum Zürich in einer Reha-Klinik befinden.

Sorge um den Rapper

Der Zustand des Rappers war zu Beginn des vergangenen Monats so ernst, dass er zeitweise gar im Koma lag. Sein Bruder Cem Anhan (35) gab damals über Instagram ein Update, erklärte dass Haftbefehl derzeit nicht selbst sprechen könne, «denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich gerade voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren.»

Im Verlaufe des Monats gab es dann eine Entwarnung, auf Instagram machte gar ein Foto die Runde, welches den Rapper gut gelaunt auf der Rückbank eines Autos zeigte. Schon da trug er seinen Nasenverband. Wie sein Manager Erfan Bolourchi bereits zu diesem Zeitpunkt am 20. Oktober gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, wird er erneut an der Nase operiert werden müssen. Ob der Eingriff mittlerweile stattgefunden hat, ist nicht bekannt.