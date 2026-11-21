Das Videospiel, das Ende dieser Woche erschienen ist, lässt die Zähler ausrasten. Noch nie zuvor wurden in der Unterhaltungsindustrie bei einer Lancierung derart hohe Einnahmen verzeichnet.

Darum gehts «GTA VI» erzielte laut Take-Two in 24 Stunden 3,79 Milliarden Dollar Umsatz und stellte damit einen Rekord für Unterhaltungslancierungen auf

Der jüngste Spider-Man-Film spielte laut BBC insgesamt 2,5 Milliarden Dollar ein; «GTA V» erzielte 2013 in fünf Tagen 1,15 Milliarden und verkaufte sich bislang 235 Millionen Mal

Die Aktivität bei Rockstar-Online-Diensten stieg laut BBC in Australien auf das 11,2-Fache, an der US-Ostküste auf das 9,3-Fache und in Grossbritannien auf das Siebenfache

Yannick Weber Blick Newsdesk

Der Hype war verrückt: In den 24 Stunden nach der Lancierung hat «GTA VI» einen Umsatz von 3,79 Milliarden Dollar erzielt. Das Unternehmen Take-Two, dem Rockstar Games gehört, veröffentlichte am Freitagabend eine Mitteilung und zeigte sich erfreut darüber, «einen neuen Rekord für Unterhaltung über alle Medien hinweg aufgestellt zu haben und zur grössten Unterhaltungs-Lancierung der Geschichte geworden zu sein».

«Die Reaktion der Spieler aus aller Welt macht uns unglaublich demütig», sagt Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. Die BBC hat zum Vergleich die Zahlen des jüngsten Spider-Man-Films herangezogen, der bislang im Jahr 2026 die höchsten Einnahmen erzielt hat. Mit 2,5 Milliarden blieb der Blockbuster weit hinter den 3,79 Milliarden von «GTA VI» zurück – und das während seiner gesamten Laufzeit in den Kinos.

2013 hatte «GTA V» in fünf Tagen 1,15 Milliarden eingespielt. Bis heute wurde es weltweit 235 Millionen Mal verkauft. Für «GTA VI» zeigten sich die angelsächsischen Länder besonders begeistert. Laut BBC verzeichneten die Online-Dienste von Rockstar Games nach der Veröffentlichung des Spiels eine Aktivitätsspitze, die in Australien dem 11,2-Fachen des Normalwerts entsprach, an der US-Ostküste dem 9,3-Fachen und im Vereinigten Königreich dem Siebenfachen. Deutschland und Frankreich folgen knapp dahinter.