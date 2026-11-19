Viele Gamer sind schon in die Spielwelt des lang erwarteten «GTA VI» eingetaucht. Doch während einige sich amüsieren, kommen bei anderen Bedenken zu Gewalt und Misogynie auf. Unsere Community-Redaktoren befassen sich mit den Kritikpunkten.

Darum gehts «GTA VI» sorgt wegen Gewalt und sexualisierter Frauen für Kritik – zwei Community-Redaktoren diskutieren

Sexualisierung und Gewaltdarstellungen sind nach wie vor ein grosser Teil des Spiels

Ein Moralsystem bremst wiederum die Gewalt, Prostituierte sollen fehlen

Mit Gewalt und Sexismus zum Milliardenhit Das Kontra von Sarah Riberzani

Pünktlich zum Release wollte auch ich mir ein Bild von «GTA VI» machen. Die Spielwelt ist beeindruckend und die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Doch während ich Vice City erkundete, fragte ich mich: Warum wird ausgerechnet Gewalt, Kriminalität und Sexismus als Unterhaltung gefeiert?

Es dauert nicht lange, bis ich mitten im kriminellen Geschehen lande: Ich stehle ein Auto, gerate in einen Überfall und flüchte vor der Polizei. Wenig später geht es um Drogengeschäfte und zwielichtige Machenschaften. Gewalt ist kein Nebeneffekt, sondern Teil des Spielprinzips.

Mit Lucia gibt es erstmals eine vielschichtige weibliche Hauptfigur. Trotzdem bleibt Sexualisierung allgegenwärtig: Halbnackte Frauen, die auf Autos twerken, Stripclubs mit bezahlten Privatvorführungen und eine fiktive Plattform namens «Peekhole», die an Onlyfans erinnert. Frauenfiguren werden damit noch immer stark auf ihren Körper und ihre sexuelle Wirkung reduziert.

Klar, niemand wird automatisch zum Verbrecher, weil er am Bildschirm Autos klaut oder Menschen überfährt. Doch das macht die Diskussion nicht überflüssig. Was im echten Leben Leid verursacht, wird im Spiel zur Unterhaltung. Warum belohnen wir ausgerechnet solche Inhalte mit Milliardenumsätzen?

Während wir gesellschaftlich über Gewalt, Kriminalität und Sexismus diskutieren, feiern wir gleichzeitig ein Spiel, das genau diese Grenzüberschreitungen zum Geschäftsmodell macht. Vielleicht ist GTA 6 deshalb mehr als nur ein Videospiel. Es hält uns auch einen Spiegel vor: Eine Gesellschaft, die sich gerne über ihre eigenen Abgründe empört, sie als Unterhaltung aber bereitwillig konsumiert.

Wie «GTA VI» die Kritikpunkte adressiert Das Pro von Alessandro Kälin

Ich habe «GTA VI» lange herbeigesehnt. In meinen letzten 20 Jahren innerhalb der Videospiel-Szene wurden Gewaltdarstellungen immer wieder zum Thema. Diskussionen dazu sind nach meinen Erfahrungen aber meist kurzlebig. Denn auch nach Jahrzehnten ist nicht eindeutig nachweisbar, dass Gewalt in Videospielen zu echter Gewalt führt.

Das unterstreicht im «Durchblick» auch Hiloko Kato, Game-Expertin an der ZHdK. Laut ihr können junge Menschen meist genau die Linie zwischen Fiktion und Realität ziehen. «Games führen moralische Entscheide sehr gut vor», erklärt sie. Durch solche Darstellungen würden sich Spieler tiefer mit diesen Themen befassen. Als Gamer habe ich Ähnliches erlebt.

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«GTA VI» ist nach meinen ersten Eindrücken zudem ein Spiel, das die historische Frauenfeindlichkeit und Gewalt der Reihe direkt adressiert. Zum einen gibt es nun keine Prostituierten mehr. Laut dem Gaming-Magazin IGN hat Entwickler Rockstar sich zu dem Schritt entschieden, weil der Fokus auf der Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren liegen soll. Ein sehr schönes Detail in einer Erzählung, die an Bonnie und Clyde erinnert.

«GTA VI» hat auch einen Weg gefunden, um Gewalt unattraktiver zu machen. Ein neues Moralsystem hat negative Einflüsse auf das Spielerlebnis und verändert sogar den Ausgang des Spiels, wenn man zu gewalttätig ist. Damit wird Gewalt nicht verboten, aber die Spieler werden indirekt gelenkt, indem positives Verhalten belohnt wird. Damit konnte Rockstar mich besonders beeindrucken. Ob diese Massnahmen genug sind, muss jeder selbst entscheiden.