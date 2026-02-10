Fran Drescher und Sharon Stone sorgen für Hollywoodglanz am Wiener Opernball. Jacqueline Lugner und Karl Guschlbauer liefern sich ein Duell um die grössten Schlagzeilen: Wer stiehlt wem am Donnerstagabend das Rampenlicht?

Fran Drescher (68) und Sharon Stone (67) sind als prominente Gäste geladen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wer stiehlt allen die Show, sorgt für die grossen Schlagzeilen und wird als neuer Stern am Himmel des Wiener Opernballs gefeiert? Dass der kulturell und wirtschaftlich bedeutende Grossanlass für Wien auch über die österreichische Landesgrenze hinaus thematisiert wird, dafür hat Baulöwe Richard «Mörtel» Lugner (1932–2024) gesorgt. Er brachte während über drei Jahrzehnten die grössten Stars wie Faye Dunaway (85) auf das Parkett der Staatsoper. Nicht immer waren Gäste wie Reality-TV-Star Kim Kardashian (45) oder Hotelerbin Paris Hilton (44) im Sinne der feinen Gesellschaft.

Nach Mörtels Tod trat Tochter Jacqueline Lugner (33) in die Fussstapfen ihres schillernden Papas. Bei ihrer letztjährigen Premiere als Zampana sorgte sie mit Streetart-Künstler Alec Monopoly für die grosse Starüberraschung, versank damit jedoch im Universum der medialen Bescheidenheit. Dafür, dass ihr dies beim nun zweiten Wiener Opernball ohne ihren Vater nicht passiert, soll die US-amerikanische Schauspielerin Fran Drescher (68) sorgen. Bekannt wurde sie durch ihre ikonische Rolle in «Die Nanny».

Sharon Stone kommt zuerst

Nun beginnt das Rennen. Um Glanz, Image und Bedeutung. Das Rampenlicht ganz für sich in Anspruch nehmen und als neuer «Mörtel» gelten möchte nämlich auch der selbst ernannte «Schaumrollen-König» Karl Guschlbauer (63), der Hollywoodstar Sharon Stone (67) als seinen Gast einlädt. Die Schauspielerin weilt seit Sonntag in Wien, Fran Drescher seit Montag. Dass sich Jacqueline Lugner und der Süsswarenunternehmer im Wettkampfmodus befinden, zeigen auch die Zeitpläne.

Am Dienstag besucht Sharon Stone das Guschlbauer-Imperium in St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel. Danach gibt der Weltstar eine Pressekonferenz. Moderiert wird die Veranstaltung von Alfons Haider (68), Starkoch Johann Lafer (68) präsentiert die neue Opernballschaumrolle.

Ball der Eitelkeiten

Fran Dreschers grosser Auftritt im Blitzlicht der Kameras und ihre mediale Vorstellung sind für Mittwoch um 16 Uhr in der Lugner City angesetzt. Unter dem Motto «Gemma Nanny schauen» wird der TV-Star eine Stunde lang Fragen im Rahmen eines moderierten Gesprächs beantworten.

Wer am Schluss mit seinem Stargast für mehr Schlagzeilen und Rampenlicht sorgt, bleibt abzuwarten. Auch, wie viele Egos in welchen Launen aufeinandertreffen. Klar ist: Wenn es am Donnerstagabend heisst «Alles Walzer!», werden sie alle da sein. Auf ihrem eigenen Ball der Eitelkeiten.