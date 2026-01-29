Hollywood-Ikone Sharon Stone wird der diesjährige Stargast am Wiener Opernball 2026 werden. Unternehmer Karl Guschlbauer plant ein Dinner mit der Schauspielerin, wenn sie ihr grosses Wien-Comeback feiert.

Stone ist 68 Jahre alt und war 2006 beim «Life Ball» in Wien

Silja Anders Redaktorin People

In der Wiener Staatsoper heisst es bald wieder «Alles Walzer». Der Opernball am 12. Februar 2026 wirft seine Schatten voraus, und die Frage, wer in den prominenten Logen Platz nehmen wird, sorgt für Gesprächsstoff. Besonders die Loge von Schaumrollen-König Karl Guschlbauer (63) steht im Fokus. Laut «oe24» wird Hollywood-Star Sharon Stone sein Ehrengast sein.

Guschlbauer selbst hatte seinen Stargast als «blonde, sozial engagierte US-Schauspielerin jenseits der 60» beschrieben. Diese Beschreibung passt auf Sharon Stone, die Wien bereits kennt: 2006 nahm sie am «Life Ball» von Gery Keszler teil. Nun bestätigt das österreichische Magazin, dass Stone den Wiener Opernball beehren wird. Geplant ist zudem ein kleines Dinner mit Guschlbauer, Sharon Stone und ausgewählten Gästen. Ihren Besuch lässt sich der Schaumrollenkönig von Wien laut «oe24» angeblich 100'000 Euro kosten – mindestens, denn das umfasse lediglich die geschätzte Gage der Schauspielerin.

Sharon Stone sagt zu ihrer Einladung an den Opernball: «Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen.»

Guschlbauer will der neue Lugner werden

Wie einst bei Richard Lugner (1932–2024), der jahrelang Hollywood-Glamour in die Staatsoper brachte, soll es nun eben auch mit Sharon Stone ein Dinner vor dem Ball geben. Gegenüber «oe24» sagt Guschlbauer: «Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i-Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur.»

Mit diesem Coup tritt der oberösterreichische Unternehmer in die Fussstapfen des unvergessenen Baumeisters Lugner. Bereits 2024 hatte Guschlbauer für Aufsehen gesorgt, als er Priscilla Presley als Gast präsentierte und ihr eine seiner berühmten Schaumrollen überreichte. Und die Lugner-Loge? Bisher gibt es keine Informationen über einen prominenten Gast von Jacqueline Lugner. Bleibt die Loge in diesem Jahr leer?