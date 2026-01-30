Lugner-Tochter holt «Die Nanny» an Opernball

Jacqueline Lugner tritt in die Fussstapfen ihres Vaters: Die österreichische Unternehmerin holt mit Fran Drescher einen internationalen Star zum Wiener Opernball.

Darum gehts Jacqueline Lugner lädt Fran Drescher zum Wiener Opernball am 12. Februar

Auch Sharon Stone wird an der glamourösen Veranstaltung in Wien teilnehmen

Fran Drescher und Sharon Stone sind 68 und 67 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Richard «Mörtel» Lugner (1932-2024) mag zwar tot sein, auf einen berühmtem Stargast von «ennet am Teich» muss am Wiener Opernball aber dennoch nicht verzichtet werden. Seine Tochter Jacqueline Lugner (32) führt die Tradition weiter. Wer sie in ihrer Loge begrüssen wird, verrät die Unternehmerin auf dem Instagram-Account der «Lugner City». In einem dort geposteten Video ist niemand geringeres als «Die Nanny» Fran Drescher (68) zu sehen. Sie teilte den Clip ebenfalls, freut sich über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt.

Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant, das kurze Video ist beschriftet mit: «Wir freuen uns am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüssen zu dürfen.» Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: «Ratet mal – Ich komme nach Wien.» Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle «in einer meiner Lieblingsstädte» zu sehen, so Fran Drescher. «Danke, Jacqueline, für die Einladung!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fran Drescher wurde in den 1990er-Jahren mit ihrer Rolle als Fran Fine in der Sitcom «Die Nanny» berühmt. Drescher spielt eine quirlige, modebewusste Kosmetikerin, die durch Zufall als Nanny für die drei Kinder des wohlhabenden Witwers Maxwell Sheffield in Manhattan arbeitet.

Auch Sharon Stone ist dieses Jahr dabei

Jahrelang sorgte Jacqueline Lugners Vater, Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner, der im Sommer 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, mit internationalen Stargästen für Aufsehen. Lugner konnte unter anderem Joan Collins (92), Sophia Loren (91), Ivana Trump (1949-2022), Faye Dunaway (85), Claudia Cardinale (1938-2025) oder Pamela Anderson (58) auf den Opernball locken.

In Wien könnte der diesjährige Lugner-Stargast Fran Drescher auf einen weiteren Hollywoodstar treffen. Wie vor kurzem bekannt wurde, wird auch Sharon Stone (67) zu der Veranstaltung erscheinen. Die US-Schauspielerin begleitet «Schaumrollenkönig» Karl Guschlbauer zu dem Event am 12. Februar. Die 67-Jährige, die durch den Erotikthriller «Basic Instinct» berühmt wurde, ist offenbar ebenfalls schon gespannt auf ihren Ausflug nach Österreich: «Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen», so Sharon Stone.