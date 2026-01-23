Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Sie lebt ihren Traum – und setzt ihn auf dem Wiener Parkett in Szene. Auch am legendären Opernball am 12. Februar tanzt die Schweizer Primaballerina Laura Fernandez-Gromova (28): «Eine grosse Ehre für mich, wovon ich schon als Kind träumte. Ich erinnere mich gut an den Zeichentrickfilm ‹Anastasia›, der diese glanzvolle Welt zeigte. Jetzt selbst Teil davon zu sein, ist sehr bewegend», sagt sie gegenüber Blick.

Dass sich da auch die Augen von Hollywoodstars und europäischen Prominenten auf sie richten werden, sieht sie entspannt. «Für mich geht es vor allem um die Tradition, die Kultur und die besondere Atmosphäre dieses Abends.»

Intensiver Alltag

Laura Fernandez-Gromova ist seit Beginn der Saison Principal Dancer am Wiener Staatsballett, dem Ensemble der Wiener Staatsoper und Volksoper – einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt. In den vergangenen Monaten tanzte sie unter anderem in «Giselle» und «Kallirhoe». Als Nächstes steht «Diamonds» aus George Balanchines Ballett «Jewels» auf dem Programm, eine zentrale und renommierte Partie.

Über ihren Alltag erzählt die Tänzerin: «Er ist auf eine schöne Weise sehr intensiv. Proben, Training, Vorstellungen – und zwischendurch finde ich kleine Momente für mich. Ein Kaffee mit Kolleginnen und Kollegen, ein gutes Buch. Ich bin jeden Tag dankbar dafür.»

In Wien angekommen

An der Wiener Staatsoper zu sein sei, wie sie es sich erträumt habe. «Und in manchen Momenten noch schöner. Die Atmosphäre, das Niveau und die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, sind etwas Besonderes.» Die Energie auf der Bühne und die Reaktionen des Publikums seien unglaublich.

«Wenn es etwas gibt, das nicht ganz so toll ist, dann höchstens der hohe Druck, den ich mir eigentlich am meisten selbst mache. Das gehört zu diesem Beruf dazu und motiviert mich, weiter zu wachsen. Was mich besonders berührt, ist das Vertrauen, das mir hier gegeben wird.»

Privat fühlt sich Laura Fernandez-Gromova in Wien angekommen: «Es ist ein neues Kapitel in meinem Leben, das sich richtig anfühlt. Ich habe neue Freundschaften und natürlich meine Hündin Katy, die immer an meiner Seite ist.»