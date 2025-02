Der Wiener Opernball stand im Zeichen der jungen Klum. Die 20-jährige Leni zog in einer braunen Paillettenrobe und Diamantencollier alle Blicke auf sich. Sie tanzte Walzer und genoss ihr Debüt «wie eine Prinzessin».

1/6 Leni Klum in der Swarovski-Ehrenloge beim Wiener Opernball. Foto: AFP

Auf einen Blick Leni Klum verzauberte den Wiener Opernball als strahlender Star des Abends

Sie erinnerte mit ihrer Erscheinung an die junge Audrey Hepburn

Die 20-jährige Tochter von Heidi Klum fühlte sich bei Opernball-Debüt «wie eine Prinzessin»

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Es war immer der Abend von «Mörtel» Lugner (1932–2024). Am gestrigen Wiener Opernball erinnerte bloss ein leer gelassener Platz in der Loge der Lugner-Familie an die schillernde Person der Wiener High Society. Doch im Saal herrschte keinesfalls Wehmut.

Die aus Los Angeles angereiste Leni Klum verzauberte den Ball. Die 20-jährige Tochter von Supermodel Leni Klum (51) und Playboy und Formel-1-Manager Flavio Briatore (74) war der strahlende Star des Abends.

Die Leni «schwebte glamourös durch den prunkvollen Ballsaal und zog die Blicke auf sich», schreibt die «Kronenzeitung». «Ein grosser Moment für das Nachwuchsmodel – und ein echtes Society-Highlight!»

«Erinnert an die junge Audrey Hepburn»

Die junge Klum feierte dieses Jahr ihr Opernball-Debüt.

Leni habe «mit ihrer schmalen Silhouette und der eleganten Hochsteckfrisur an die junge Audrey Hepburn» erinnert, meint der «Kurier».

Das junge Model gehörte zu den Ehrengästen in der Swarovski-Loge und trug ein bestechendes Diamantcollier der österreichischen Juweliere. Für den Ballabend hatte sie eine elegant geschnittene, glitzernde Paillettenrobe in Schokoladen-Braun gewählt.

Flotter Linkswalzer mit Debütantin

«Es ist toll!», schwärmte Leni über das Flair in der Staatsoper. Sie tanzte Walzer mit der Debütantin Christina Habenicht (21), die schon Blick unlängst eine Walzer-Lektion gab.

Lenis Wahl war auf die junge Medizinstudentin aus Klagenfurt gefallen. Die beiden legten einen flotten Linkswalzer aufs Parkett und tauschten sich kurz aus. «Sie hat mir erzählt», so Habenicht zur «Kleinen Zeitung», «dass es ihr allererster Ball ist und sie unglaublich begeistert von der Eröffnung war.»

Dem ORF sagte Klum: «Ich fühle mich wie eine Prinzessin», bevor 320 junge Debütantinnen und Debütanten mit sommerlichen Blumensträussen feierlich auf dem Tanzparkett der Wiener Staatsoper einzogen.