1/6 Sharon Stone ziert das Cover der Juni-Ausgabe der «Vogue Adria». Foto: GC Images

Silja Anders Redaktorin People

Man ist nur so alt, wie man sich fühlt – dieses Sprichwort kennt man zur Genüge. Und Sharon Stone (67) zeigt, dass es keine Altersgrenze gibt, um sich sexy zu fühlen – und das der Welt auch zu zeigen.

Für die aktuelle Ausgabe der «Vogue Adria» zieht die Schauspielerin blank – oder zumindest fast. Festgehalten werden die Momente vom Fotografen Branislav Simoncik (48). Die Fans sind begeistert: «Mehr als eine Inspiration!», schreibt eine Userin.

Stark, sinnlich – und fast hüllenlos

Für das Cover-Shooting zeigt sich Stone in verschiedenen freizügigen Outfits, darunter einem grobmaschigen Netzkleid, bei dem sie auf den BH verzichtet. Auf sämtlichen Fotos ist sie von jungen, manchmal auch halbnackten Männern umgeben, blickt dabei lasziv in die Kamera und nimmt nicht selten explizite Posen ein. Aber auch Körperhaltungen, die Stärke repräsentieren, von Einschüchterung keine Spur. Ganz klar: Sharon Stone gibt hier den Ton an.

Doch Stone, die mit ihrer berühmten Bein-Szene im Film «Basic Instinct» 1992 für Furore sorgte, schmückt nicht nur das Cover der Juni-Ausgabe der «Vogue Adria», sie ist auch treibende Kraft hinter der gesamten Ausgabe. Diverse Bilder der «Vogue»-Strecke zeigt Stone auch auf Instagram.

Unter dem Motto «Sharon Stone – wo Intimität auf Macht trifft» zeigt die Schauspielerin deutlich, dass Weiblichkeit nicht Schwäche bedeuten muss. Als Aktivistin für «Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und ein würdevolles Leben für alle», wie «Vogue Adria» sie beschreibt, will Stone die Welt verändern. Im Gespräch mit dem Magazin verrät sie ihre kommenden Projekte, wie sie mit schwierigen Momenten umgeht und wie ihr Alltag aussieht. Und sie zeigt, dass man mit 67 Jahren noch lange nicht alt ist.

