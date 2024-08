Sharon Stone schockt mit blauem Auge

1/5 Sharon Stone lässt ihre Instagram-Follower an ihren Türkei-Ferien teilhaben.

US-Star Sharon Stone (66) befindet sich dieser Tage in den Türkei-Ferien. Doch nun veröffentlichte die Schauspielerin ein Foto auf ihrem offiziellen Instagram-Account, der ihre knapp vier Millionen Fans in Schock versetzte: Stone posiert auf dem Bild in der Tür eines Aufzugs. Statt auf ihr florales Outfit oder den Schmuck um ihren Hals fällt der Blick umgehend auf ihr linkes Auge, das rundherum tief blutunterlaufen ist.

Die genauen Umstände, die zu dem blauen Auge geführt haben, verrät Stone in ihrem Post nicht. Immerhin scheint sie es aber mit Humor nehmen zu können. So versah sie das Foto mit dem Spruch «Dieser Trip war tough, aber ich bin tougher» und einem Smiley, das die Zunge herausstreckt und die Augen verdreht. Bei der Verletzung könnte es sich also auch um die Folge eines Missgeschicks handeln.

Veilchen tut der Erholung keinen Abbruch

Die Ferien lässt sie sich deswegen jedenfalls nicht vermiesen, wie sie umgehend im Anschluss ebenfalls bei Instagram bewies. So veröffentlichte sie einen Schnappschuss der Terrasse ihres Hotelzimmers und betrieb damit trotz des dicken Veilchens kräftig Werbung für das Reiseziel: «Sollte jemand darüber nachdenken, in die Türkei in den Urlaub zu reisen – das ist der Hinterhof meines Hotelzimmers.» Zu sehen ist ein weitläufiger und von Bäumen umringter Garten mit Pool, diversen Sitzgelegenheiten und Blick in die Natur.

