Adel Tawil hat seine Mutter verloren. Mit Aufnahmen aus seiner Kindheit, die ihn an der Seite seiner Mama zeigen, verabschiedet sich der Sänger in einem bewegenden Video bei Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adel Tawil (47) trauert um seine verstorbene Mutter, teilt emotionales Video

Er bittet um Privatsphäre, dankt für Mitgefühl und Unterstützung

Viele Prominente wie Farid Bang und Diana Amft sprechen Beileid aus

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Adel Tawil (47) teilt mit, dass seine Mutter verstorben ist. Zu Zeilen aus seinem Lied «Schnee» zeigt ein emotionales Video bei Instagram alte Aufnahmen des Sängers mit seiner Mama.

Auf den Fotos ist der damals noch kleine Musiker unter anderem in den Armen seiner Mutter zu sehen. Ein Foto zeigt die beiden beim Baden, auf einem anderen sieht sich Tawil neben ihr ein Kinderbuch an. Auf einem weiteren Bild lachen sie breit in Richtung Kamera, während seine Mutter den Sänger umarmt. Ein grosses Emoji eines gebrochenen Herzens ist am unteren rechten Rand des Clips abgebildet.

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«Von Herzen möchte ich mich für die Anteilnahme, lieben Worte und das entgegengebrachte Verständnis bedanken», schreibt Tawil zu den Bildern. Ihm bedeute es «sehr viel, so viel Mitgefühl und Unterstützung zu erfahren». Zugleich wolle er allerdings um Verständnis dafür bitten, dass er sich dazu nicht weiter öffentlich äussern möchte. Der Sänger wünsche sich, dass die Privatsphäre der Familie respektiert werde.

Beileid und Glaube an ein Wiedersehen

Auch in den Kommentaren zu dem Beitrag drücken viele Menschen, darunter einige prominente Persönlichkeiten, ihr Mitgefühl aus. Sie wünschen Kraft während der schwierigen Zeit oder zeigen auf andere Weisen ihre Anteilnahme. «Mein Beileid und viel Kraft», erklärt beispielsweise der Rapper Farid Bang. Die Schauspielerin Diana Amft wünscht «ganz viel Kraft, dir und deinen Lieben». Und der Sänger Jay Khan versichert: «Mein herzliches Beileid, Adel, ihr werdet euch wiedersehen.»