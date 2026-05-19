«Let's Dance»-Star hat über 50 Kilo abgenommen

Die Influencerin Sandra Safiulov hat seit ihrer Teilnahme bei «Let's Dance» 2025 mehr als 50 Kilo abgenommen. Im Podcast «4 Schwestern» spricht sie über ihren radikalen Wandel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandra Safiulov verlor seit 2025 über 50 Kilo durch Lebensstiländerung

Während «Let's Dance» bereits 20 Kilo durch Tanztraining abgenommen

Ernährung komplett umgestellt: nur Obst, Gemüse, keine Einkäufe

Fynn Müller People-Redaktor

Sandra Safiulov (26), besser bekannt als «selfiesandra», hat eine beeindruckende Verwandlung hinter sich. Die Influencerin und ehemalige «Let's Dance»-Kandidatin hat seit ihrer Teilnahme bei der Tanzshow ihren Lebensstil um 180 Grad gedreht. «Ich glaube, das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen», verrät sie im Podcast «4 Schwestern».

Der Startschuss für diese Transformation fiel im Frühjahr 2025. Dort nahm sie bei der beliebten RTL-Tanzshow «Let's Dance» teil. Allein während der Show habe die Influencerin bereits über 20 Kilo verloren. «Ich finde das so krass», sagt sie rückblickend und erinnert sich an die harte Arbeit während der Tanzproben. Gemeinsam mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) tanzte sie sich auf den vierten Platz.

Ernährung umgestellt

Nach der Show zog sie weiter durch: «Jetzt habe ich ja weitergemacht mit Sport und es ist so krass, was in diesem Jahr noch mal passiert ist.» Ihre Ernährung habe sie komplett umgestellt. «Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen», witzelt sie im Podcast. «Ich habe zu Hause wirklich nur gesund und nur Obst und nur Gemüse.» Ausnahmen mache sie nur, wenn sie ihre Mutter besucht. «Da bin ich wie so ein Staubsauger», gibt sie offen zu.

Die körperliche Veränderung hat für Safiulov nicht nur gesundheitliche Vorteile gebracht, sondern hat auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Mit neuer Haarfarbe und einer Kleidergrösse weniger freut sie sich auf die warmen Tage. «Ich werde diesen Sommer den Glow-up meines Lebens haben.» Endlich könne sie «mal wieder richtig geile Klamotten tragen» und entdecke dabei ihren eigenen Stil neu.