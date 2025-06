1/7 Heidi Klum hält neben Ehemann Tom Kaulitz (l.) auch ihren Sohn Johan im Arm. Daneben posieren ihre Töchter Lou (l.) und Leni. Foto: BFA/Actionpress

Darum gehts Heidi Klums Sohn Johan hat seinen Highschool-Abschluss erfolgreich absolviert

Johan wird Strategic Design and Management an der New School studieren

Das nächste Kind verlässt das Nest: Heidi Klums (52) jüngster Sohn Johan Samuel (18) hat seinen Highschool-Abschluss in der Tasche. «Ich feuere dich heute und an jedem einzelnen Tag an, Glückwunsch Johan. Mein Herz ist voller Freude und Stolz», postete die Vierfach-Mama auf Instagram und veröffentlichte einige Einblicke von der Abschlussfeier.

Grosser Applaus für den stolzen Absolventen

Darunter ein Video, das Johan im Talar und Hut auf der Bühne zeigt, wie er sein Diplom entgegennimmt. Heidi Klum ist im Hintergrund beim Jubeln zu hören. Auf einem weiteren Clip drückt sie ihrem Sohn einen dicken Schmatzer auf die Wange. Auch ein Schnappschuss mit dem stolzen Absolventen und seinem älteren Bruder Henry (19) ist auf Klums Instagramseite zu sehen.

Johan Samuel, mit vollem Namen Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, ist der jüngste Sohn von Heidi Klum und ihrem Ex-Ehemann Seal (62). Mit Henry und Lou (15) hat er noch zwei Geschwister, zudem brachte die «Germany's next Topmodel»-Jurorin ihre älteste Tochter Leni Klum (21) aus einer kurzen Liaison mit Flavio Briatore (75) mit in die Beziehung. Seit 2019 ist die Entertainerin mit Tom Kaulitz (35) verheiratet.

So geht es jetzt für Johan weiter

Wie es für Johan nach seinem Highschool-Abschluss weitergeht, sickerte bereits Ende April in einem Instagram-Beitrag durch. Darauf ist er als Kleinkind in einem orangefarbenen Poloshirt zu sehen. Über dem Foto steht sein Name, darunter ist «Strategic Design and Management» und «The New School» zu lesen.

The New School wurde im Jahr 1919 unter dem Namen New School for Social Research in New York City gegründet. Die Universität umfasst heute acht Fakultäten bzw. Schools und befindet sich im Stadtteil Greenwich Village in Manhattan. Sie gilt mittlerweile als eine der angesehensten Forschungseinrichtungen im Bereich der Sozialwissenschaften.

Auch seine Halbschwester Leni zog es nach dem Highschool-Abschluss nach New York, sie studiert dort Innenarchitektur, arbeitet nebenher aber auch erfolgreich als Model. Der 19-jährige Henry feierte im Januar sein Laufsteg-Debüt bei der Paris Fashion Week und tritt wie Leni in die grossen Fussstapfen seiner berühmten Mama. Nesthäkchen Lou scheint dagegen eher das musikalische Talent ihres Vaters Seal geerbt zu haben. Sie soll eine leidenschaftliche Tänzerin sein.