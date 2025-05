1/5 Leni Klum hat ihren Vater Flavio Briatore und ihren Halbbruder Falco in Monaco besucht. Foto: Instagram / @briatoreflavio

Darum gehts Leni Klum trifft Vater Flavio Briatore beim Formel-1-Rennen in Monaco

Familienfoto mit Halbbruder Falco zeigt verbessertes Verhältnis zu Briatore

Briatore adoptierte Leni 2009 mit 5 Jahren, sah sie erst Jahre später Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Am Rande des prestigeträchtigen Formel-1-Rennens in Monaco kam es am Sonntag zu einem seltenen und herzlichen Wiedersehen: Heidi Klums (51) Tochter Leni (21) posierte gemeinsam mit ihrem leiblichen Vater, dem italienischen Unternehmer und Formel-1-Teamchef Flavio Briatore (75), und ihrem Halbbruder Falco (15) für ein Familienfoto.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Den Schnappschuss, aufgenommen vor der Kulisse Monacos, postete Briatore auf seinem Instagram-Account, Tochter Leni teilte das Foto in ihrer Story. Dazu schrieb Briatore auf Italienisch: «Leni und Falco beim GP von Monaco». Auf dem Bild sitzt Briatore an einem Tisch, während sich Leni Klum seitlich an ihn schmiegt, Sohn Falco hat von hinten die Arme um seinen Vater gelegt.

Auch Heidi Klum teilte das Foto in ihrer Story und fügte ein Herz-GIF hinzu. Ob sie ebenfalls beim Rennen vor Ort war, ist nicht klar. Zuletzt war das Model bei den Filmfestspielen in Cannes vor Ort, wäre also in der Nähe gewesen. Vergangenes Jahr besuchten Leni und Heidi den Grand Prix in dem Fürstentum noch gemeinsam, damals entstand ebenfalls ein Familienfoto mit Briatore, seinem Sohn und seiner Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoraci (45).

Inzwischen ist ihr Verhältnis gut

Leni Klum und ihr leiblicher Vater scheinen schon seit einiger Zeit ein besseres Verhältnis zu haben. Leni stammt aus einer kurzen Beziehung zwischen Heidi Klum und Flavio Briatore, die 2003 begann und noch vor ihrer Geburt 2004 wieder endete. In den ersten Jahren hatte der Italiener kaum Kontakt zu seiner Tochter. 2009 adoptierte Klums damaliger Ehemann Seal (62) die damals fünfjährige Leni mit Briatores Einverständnis. 2011 gestand Briatore in einem Interview, seine Tochter bis dahin noch nie gesehen zu haben.

In den vergangenen Jahren scheint sich das Verhältnis jedoch deutlich gebessert zu haben. Klum und Briatore verbringen mittlerweile regelmässig gemeinsame Zeit, wie die aktuellen Bilder aus Monaco erneut zeigen. In einem Interview mit der italienischen Zeitung «La Repubblica» sagte er 2022: «Ich habe nicht die tägliche Beziehung zu ihr, die ich zu Falco habe, das ist logisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie weniger liebe.»