Ina Bredehorn, bekannt als «Deine Cousine», bewegt bei «Sing meinen Song» mit einem Lied für ihre schwer kranke Mutter. Mark Forster wählt ihre Interpretation zum Lied des Abends.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ina Bredehorn rührt bei «Sing meinen Song» mit emotionaler Darbietung

Widmet Mark Forsters Song ihrer schwer kranken Mutter mit Parkinson

Seit 2019 drei Alben veröffentlicht, zuletzt «Freaks» (2025)

Fynn Müller People-Redaktor

Grosse Emotionen bei der deutschen Version von «Sing meinen Song – das Tauschkonzert». In Folge vier ist Popstar Mark Forster (43) der Gastgeber. Eine stellt mit ihrer Interpretation alles in den Schatten: Ina Bredehorn (40), bekannt als «Deine Cousine».

Sie hat sich für Forsters Lied «Wenn du mich vergisst» entschieden und widmet die Darbietung ihrer schwer kranken Mutter. «Meine Mama ist seit vielen, vielen Jahren ein Pflegefall», erzählt die Rockmusikerin unter Tränen. Vor 18 Jahren erhielt sie die Diagnose Parkinson.

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Ein Leben im Zwiespalt

Besonders schwierig sei gewesen, dass die Diagnose in eine prägende Lebensphase fiel: «Es ist genau in einer Zeit passiert, wo ich gerade so gesagt habe: Ja, aber jetzt kommt mein Leben.» Trotz der Belastung entschied sich Bredehorn, ihre Heimat Niedersachsen zu verlassen und in Hamburg ihre Karriere in Angriff zu nehmen.

Unter ihrem Künstlernamen «Deine Cousine» veröffentlichte sie seit 2019 bereits drei Alben, darunter das aktuellste Werk «Freaks» (2025). «Ich habe viele Jahre, die ich mit ihr hätte haben können, mit meiner Karriere verbracht», gesteht die Rockröhre.

Auftritt geht unter die Haut

Schuldgefühle hätten sie immer wieder verfolgt. «Wir haben teilweise Telefonate geführt, wo sie einfach weinend am Telefon war und gefragt hat: Wann kommst du mich denn wieder besuchen?» Ihre grösste Angst sei, dass ihre Mutter sie irgendwann nicht mehr erkennt.

Genau das thematisiert sie in ihrer Interpretation von Mark Forsters Song. Sie macht aus dem Popsong eine ergreifende Ballade. Der «Chöre»-Sänger ist total berührt und wählt ihre Version von «Wenn du mich vergisst» zum Song des Abends.

Neben Bredehorn und Forster sind dieses Jahr Giovanni Zarrella (48), Alina Süggeler (41), Tream (27) und der Graf von Unheilig (56) dabei. Nächsten Dienstag, um 20.15 Uhr, geht es auf Vox mit dem Abend von Zarrella weiter.