Der Ex-Mann von Mimi Fiedler, Otto Steiner, hat erneut geheiratet. Der TV-Produzent und die Schauspielerin Natalia Avelon gaben sich heimlich das Ja-Wort. Steiners Ex hat eine ungewöhnliche Reaktion auf die Neuigkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Natalia Avelon (46) und Otto Steiner (63) heirateten heimlich am 1. Juli

Ex-Frau Mimi Fiedler reagiert sarkastisch auf Instagram zur Hochzeit

Steiner und Avelon verlobten sich im März in Venedig

Schauspielerin Natalia Avelon (46) und TV-Produzent Otto Steiner (63) haben vor zwei Wochen, am 1. Juli, heimlich geheiratet. Das verriet das Paar in einem Doppelinterview mit dem Magazin «Bunte». Den Antrag hatte der 63-Jährige seiner Partnerin offenbar erst wenige Wochen vorher gemacht. Ende März feierten die beiden an Avelons Geburtstag Verlobung.

«Wir waren auf einem Roadtrip in Italien, es ging über den Gardasee bis nach Venedig», erzählte Otto Steiner in dem «Bunte»-Interview. «An Natalias Geburtstag, nachdem wir auf sie angestossen hatten, bin ich im Bademantel auf dem Balkon am Canale Grande vor ihr auf die Knie gegangen.» Natalia Avelon fügte hinzu: «Ich dachte immer, in so einem Moment weint man vor Glück. Wir aber haben uns vor Freude kaputtgelacht und uns tierisch gefreut!» Über ihr Liebesglück sagte Steiner dem Magazin zudem: «Wir teilen dieselben Werte wie Nächstenliebe, Loyalität, Ehrlichkeit oder Zivilcourage. Vor allem aber teilen wir denselben Humor. Wir lachen wahnsinnig viel miteinander.»

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Steiners Ex reagiert fragwürdig

Für Avelon ist es die erste Hochzeit. Otto Steiner war von 2017 bis 2023 mit Schauspielerin Mimi Fiedler zusammen, der er 2019 das Jawort gab. Fiedler kommentierte die Heirat ihres Ex-Mannes auf Instagram: «Ich möchte Natalia und Otto zu ihrer Hochzeit gratulieren», sagte sie in einem Video-Beitrag und fügte sarkastisch hinzu: «Falls der Otto das nicht mehr weiss, wie das mit dem Gelübde geht und was das bedeutet in der Konsequenz, noch einmal das Video.» Anschliessend zeigte sie Ausschnitte von ihrer eigenen Hochzeit mit Steiner. Mimi Fiedler hatte 2023 die Trennung von Steiner bekannt gegeben.

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Ihre Reaktion auf die Hochzeit ihres Ex-Mannes wirft nun Fragen auf. Während sie sich selbst in einer Instagram-Story verteidigt und betont, dass man es mit Humor nehmen müsse – «Ein bisschen Spass muss sein» –, fragen sich Fans unter ihrem Instagram-Beitrag, ob sie möglicherweise noch nicht über ihren Ex hinweg ist und nicht loslassen kann.