Thylane Blondeau galt einst als das schönste Mädchen der Welt. Heute ist sie erwachsen und nach wie vor als Model tätig. Seit kurzem ist sie sogar verheiratet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thylane Blondeau (24) und Benjamin Attal (29) heiraten nach Verlobung in Paris

Nur drei Monate nach Antrag in Griechenland gaben sie sich das Ja-Wort

Thylane, einst «schönstes Mädchen der Welt», begann Modelkarriere mit sechs Jahren

Fynn Müller People-Redaktor

Das ging aber flott! Vor drei Monaten verkündete Thylane Blondeau (24), vielen wohl besser bekannt als «das schönste Mädchen der Welt», ihre Verlobung mit DJ Benjamin Attal (29). Jetzt sind die beiden schon verheiratet.

Kürzlich sollen sie sich in Paris das Jawort gegeben haben. Der britischen «Daily Mail» liegen exklusive Fotos vor. Thylane trug ein weisses Brautkleid und einen Chignon. Ihr Mann entschied sich für einen klassisch schwarzen Anzug mit weissem Hemd. Nach der Zeremonie fuhr das Paar in einem Porsche 356 Speedster davon.

Blitz-Hochzeit in Paris

Nur gerade drei Monate waren die beiden verlobt. Attal machte Blondeau während ihren gemeinsamen Ferien in Griechenland den Antrag. Ein Weg aus roten Rosenblättern führte zu einem Tisch mit Meerblick, wo er um ihre Hand anhielt. Das Paar feierte die Verlobung anschliessend im luxuriösen Four Seasons Astir Palace Hotel an der Athener Riviera.

Auf Social Media bestätigte Thylane damals die Verlobung mit den Worten: «Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt. Auf die Ewigkeit.»

Schönstes Mädchen der Welt

Die Karriere von Thylane Blondeau begann früh. Mit sechs Jahren wurde sie vom Magazin Vogue Enfants zum «schönsten Mädchen der Welt» gekürt, ein Titel, den sie 2018 erneut erhielt, als sie Platz eins der TC Candler-Rangliste erreichte. Bereits als Vierjährige lief sie für Jean Paul Gaultier über den Laufsteg, und mit zehn Jahren wurde sie das jüngste Model bei der Vogue Paris.

Heute ist sie Botschafterin für L’Oréal und führt seit 2020 ihre eigene Modelinie «No Smile». Mit ihrem Ehemann Benjamin Attal ist sie seit 2020 zusammen.