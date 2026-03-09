Schönstes Mädchen der Welt hat sich verlobt

Thylane Blondeau galt einst als das schönste Mädchen der Welt. Heute ist sie erwachsen, nach wie vor als Model tätig – und wird nun sogar heiraten. Das verkündete die Schönheit auf Instagram.

Thylane Blondeau, 24, verlobt sich mit ihrem Freund Benjamin Attal, 28

Attal ist der Sohn von Charlotte Gainsbourg und Enkel von Jane Birkin

Attal ist der Sohn von Charlotte Gainsbourg und Enkel von Jane Birkin

Blondeau wurde mit 10 das jüngste Model für «Vogue Paris»

Thylane Blondeau (24), vielen wohl besser bekannt als «das schönste Mädchen der Welt» traut sich. Die junge Frau, die 2007 vom Filmkritiker TC Chandler mit dem besonderen Titel ausgezeichnet wurde, hat sich verlobt.

Auf Instagram teilte sie am Sonntagabend eine Reihe von Pärchenfotos mit ihrem Freund Benjamin Attal (29). «Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt. Auf die Ewigkeit», schrieb sie dazu.

Ihr Verlobter kommt aus einer berühmten Familie

Die französische Schönheit und der Modeunternehmer Benjamin Attal sind seit 2019 ein Paar. Bereits 2020 machte Blondeau die Beziehung öffentlich. Nun, sechs Jahre später, wagen die beiden den nächsten Schritt. Die Bilder auf Instagram zeigen das Paar glücklich und innig – offenbar kurz nach dem Antrag aufgenommen. Der Antrag fand in einem Herz aus Rosenblättern um einen Tisch in einem Gärtchen in Griechenland mit einer atemberaubenden Aussicht auf eine Bucht statt.



Bei Blondeaus Verlobtem besteht übrigens Verwechslungsgefahr. Er trägt nämlich den gleichen Namen wie der Sohn von Schauspielerin Charlotte Gainsbourg (54) und Enkel von Jane Birkin (1946–2023). Der Ben Attal aus der Gainsbourg-Familie ist jedoch seit 2023 mit der Modeagentin Jordane Crantell verheiratet.

Rekord-Model setzt sich zur Wehr

Doch nicht nur ihr Liebesleben sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Bereits als Kind stand die gebürtige Französin im Rampenlicht. Mit vier Jahren wurde sie von einem Agenten des Designers Jean Paul Gaultier entdeckt und lief kurz darauf über ihren ersten Laufsteg. Als Zehnjährige schrieb Blondeau Geschichte, als sie als jüngstes Model für die «Vogue Paris» gebucht wurde. Heute ist sie das Gesicht weltbekannter Marken wie Dolce & Gabbana und Gucci. Zudem ist sie Gründerin und Kreativdirektorin ihrer eigenen Schönheits- und Haarpflegemarke Enalyht.

2:05 «Lippen sind klar gemacht»: Beauty-Docs glauben schönstem Mädchen der Welt kein Wort

Trotz ihres Erfolgs muss sich Blondeau immer wieder gegen Gerüchte zur Wehr setzen. Seit Jahren wird öffentlich über angebliche Schönheitsoperationen spekuliert. «Ich weiss, dass in dieser Generation Menschen dazu neigen, sehr früh etwas machen zu lassen, aber ich habe nie etwas an mir verändert», schrieb sie im März 2025 auf Instagram. «Man kann sich Fotos von mir anschauen, als ich jünger war – nichts hat sich verändert. Die Leute lieben es, zu vergleichen und Dinge zu erfinden, aber nur weil ich Make-up oder Lipliner benutze, heisst das nicht, dass ich etwas an meinen Lippen oder in meinem Gesicht habe machen lassen. Irgendwann müssen wir damit aufhören.»