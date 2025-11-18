DE
Sie starb am 3. November
Todesursache von Diane Ladd (†89) enthüllt

Anfang November starb Schauspielerin Diane Ladd im Alter von 89 Jahren. Jetzt ist die Todesursache bekannt.
Diane Ladd starb am 3. November nur Wochen vor ihrem 90. Geburtstag.
Foto: imago images/ZUMA Press

Darum gehts

  • Diane Ladd starb mit 89 Jahren an akutem hypoxischen Atemversagen
  • Laura Dern nannte ihre Mutter eine grossartige Heldin und ein Geschenk
  • Ladd wurde dreimal für den Oscar nominiert und am 10. November eingeäschert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
spoton.png
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
SpotOn und Silja Anders

Diane Ladd (1935–2025) starb am 3. November im Alter von 89 Jahren. Jetzt wurde bekannt, woran die dreimal für den Oscar nominierte Schauspielerin gestorben ist. Wie «People» berichtet, starb die Mutter von Schauspielstar Laura Dern (58) an akutem hypoxischen Atemversagen aufgrund ihrer chronischen Erkrankung.

Zu den bereits länger bestehenden gesundheitlichen Problemen der Schauspielerin gehörte eine interstitielle Lungenerkrankung, die laut Dokument «seit Jahren» andauerte. Als weiterer wesentlicher beitragender Faktor wurde eine ösophageale Dysmotilität, also eine gestörte Beweglichkeit der Speiseröhre, aufgeführt. Ladd wurde am 10. November eingeäschert.

Laura Dern gab den Tod ihrer Mutter bekannt

Ladds Tochter Laura Dern, die sie mit ihrem Ex-Ehemann Bruce Dern hatte, bestätigte den Tod ihrer Mutter bereits am 3. November. In einer emotionalen Erklärung nannte die 58-Jährige ihre Mutter «meine grossartige Heldin und mein tiefstes Geschenk einer Mutter» und schrieb, dass Ladd «heute Morgen in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien, friedlich mit mir an ihrer Seite verstorben» sei. «Sie war die grossartigste Tochter, Mutter, Grossmutter, Schauspielerin, Künstlerin und empathische Seele, die man sich nur erträumen könnte», so Dern weiter. «Wir waren gesegnet, sie zu haben. Sie fliegt jetzt mit ihren Engeln.»

Auch Bruce Dern (89) ehrte seine verstorbene Ex-Ehefrau in einem Statement: «Sie hat ein gutes Leben gelebt. Sie hat die Dinge so gesehen, wie sie waren. Sie war eine grossartige Kollegin für ihre Schauspielkollegen. Sie war witzig, klug und liebenswürdig.»

