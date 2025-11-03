DE
Dreimal für Oscar nominiert
Schauspielerin Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

Hollywood trauert um Diane Ladd, die im Alter von 89 Jahren in Kalifornien verstarb. Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter in einer emotionalen Mitteilung bekannt.
Publiziert: 03.11.2025 um vor 58 Minuten
Anhören
Schauspielerin Diane Ladd starb am Montag in ihrem Haus in Kalifornien.
Foto: FilmMagic

Darum gehts

  • US-Schauspielerin Diane Ladd ist im Alter von 89 Jahren gestorben
  • Ladd war dreimal für einen Oscar nominiert, zuletzt für «Die Lust der schönen Rose» (1991)
  • Tochter und Ex-Mann sind ebenfalls Hollywood-Stars
Die US-Schauspielerin Diane Ladd (†89), die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot. Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern (58), gab den Tod ihrer Mutter bekannt.

Ihre «grossartige Heldin» sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern in einer Mitteilung, die dem «Hollywood Reporter» und anderen US-Medien vorlag. Dern würdigte Ladd als «grossartigste Tochter, Mutter, Grossmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist». Ladd wurde 89 Jahre alt.

Mit Tochter vor der Kamera

Ladd und Dern, die zusammen in dem Film «Die Lust der schönen Rose» (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor spielten sie auch in David Lynchs «Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula» (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten.

Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama «Alice lebt hier nicht mehr» (1974) unter der Regie von Martin Scorsese (82).

Familie von Hollywood-Stars

Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde. Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt.

Bruce Dern glänzte in Filmen wie «Der grosse Gatsby» (1974), «Coming Home – Sie kehren heim» (1978) und «Nebraska» (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama «Marriage Story» (2020) einen Oscar.

