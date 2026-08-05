Lady Starlight, einst DJ bei Lady Gagas Welttourneen, bringt am Samstag ihre Techno-Beats nach Zürich. Die 50-jährige Künstlerin spielt von 1 bis 2 Uhr nachts an der Lethargy in der Roten Fabrik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lady Starlight tritt am Samstag bei der Lethargy in Zürich auf

Sie war Tour-DJ für ihre Freundin Lady Gaga und lebt in Berlin

In den Nullerjahren gemeinsame Show mit Lady Gaga, 2025 Song-Widmung in Berlin

Michel Imhof Teamlead People

Am Wochenende der Street Parade wird sie die Rote Fabrik während des Lethargy-Festivals zum Beben bringen, zuvor hat Lady Starlight (50, bürgerlich Colleen Martin) schon mehrfach im Hallenstadion Zürich aufgelegt. Grund dafür: Ihre beste Freundin ist niemand Geringeres als Weltstar Lady Gaga (40). Und sie begleitete sie mehrere Jahre auf ihren Welttourneen als DJ.

«Es gibt nur wenige Menschen, die so eine verrückte Geschichte miterlebt haben», sagt Lady Starlight im Gespräch mit Blick über ihre Verbindung zur «Bad Romance»-Interpretin. «Ich wusste immer, dass sie erfolgreich sein würde, weil sie so eine hart arbeitende Person ist. Niemand konnte sie aufhalten. Wie gross sie dann wurde und wie schnell das ging – das war eine wirklich grosse Umstellung.»

Lady Starlight und Lady Gaga lernten sich Anfang der Nullerjahre im New Yorker Nachtleben kennen. Gemeinsam organisierten sie die Partyreihe «New York Street Revival and Trash Dance». «Wir waren wie Verbündete. Bei der Show legte ich Rock, Glam und Metal auf Vinyl auf, und sie machte ihre Pop-Performances. Wir machten etwas, das für das damalige New York etwas zu ausgefallen war, und wir waren selbst in der Rock-’n’-Roll-Hipster-Szene Aussenseiter», sagt Lady Starlight rückblickend. «Die Freunde aus dieser Ära habe ich immer noch fürs Leben. Es war so positiv, weil es so viel Spass gemacht hat und wir uns um nichts geschert haben.»

2007 traten die beiden US-Amerikanerinnen als «Lady Gaga and the Starlight Revue» beim Lollapalooza Festival in Chicago auf, damals gab Stefani Germanotta, wie Lady Gaga bürgerlich heisst, schon ihren späteren Hit «Paparazzi» zum Besten. Ein Jahr später folgte ihr weltweiter Durchbruch mit den Liedern «Just Dance» und «Poker Face».

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«Stefani hat sich nie verändert und ist ihren Freunden gegenüber stets loyal geblieben», sagt Lady Starlight rückblickend. Sie selbst war bei drei Tourneen von Lady Gaga als Opening Act im Einsatz. Die ehemalige Hardrock-DJ wechselte zum Techno und legt unter anderem im Berliner Tresor und Berghain auf. 2015 zog sie von Manhattan in die deutsche Hauptstadt.

Lady Gaga selbst widmete Lady Starlight bei einem Konzert in Berlin im November 2025 die Lieder «Marry the Night» und «The Edge of Glory». «Du bist für mich als Mensch und als Künstlerin ein so wichtiger Mensch in meinem Leben», sagte sie, als Lady Starlight in der Menge sass. Gaga wisse gar nicht, wie ihre Stücke «klingen oder aussehen würden, wenn sie nicht in meinem Leben wäre».

Am Samstag folgt also die Rückkehr von Lady Starlight nach Zürich – dieses Mal ohne Lady Gaga. «Ich liebe die Schweiz. Sie ist auf eine gewisse Art super international, alles ist so schön, die Leute sind nett, und der Vibe ist toll. Ich überlege mir jedes Mal, ob ich da wohnen soll», sagt sie. «Und die Street Parade lasse ich mir auch garantiert nicht entgehen!»

Lady Starlight spielt von 1 bis 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag an der Lethargy in der Roten Fabrik Zürich. Mehr Infos und Tickets: www.lethargy.ch.



