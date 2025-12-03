Spotify Wrapped ist da. Neben den persönlichen Ranglisten in jedem Konto ist nun auch bekannt, welche Musik 2025 von den Nutzerinnen und Nutzern am meisten gehört wurde.

Diese Musik wurde 2025 am meisten gestreamt

Darum gehts Bad Bunny ist 2025 weltweit meistgestreamter Künstler auf Spotify

Er tritt nicht in den USA auf wegen befürchteter ICE-Razzien

Spotify hat seine Jahrescharts veröffentlicht. Demnach ist die Musik von Bad Bunny (31) 2025 weltweit am meisten gestreamt worden.

Bad Bunny stammt aus Puerto Rico und soll im Februar auch in der Halbzeit des Superbowl auftreten. Sein letztes Album «Debí Tirar Más Fotos» erschien Anfang 2025. Der 31-Jährige war zuvor schon mehrmals meistgestreamter Künstler innerhalb eines Jahres bei Spotify. Das unterstreiche den starken Einfluss von Latin Music, teilt der Anbieter mit.

Auch in den Billboard Charts lag Bad Bunny schon mehrmals an der Spitze. Er tritt während seiner aktuellen Tournee nicht in den USA auf, da er mögliche Razzien der Einwanderungsbehörde ICE bei seinen Konzerten befürchtet. Der Musiker hat auch viele lateinamerikanische Fans.

Die Top 10 der bei Spotify weltweit meistgestreamten Musiker dieses Jahr:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Die beliebtesten Lieder international waren «Die With A Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars (1), «Birds of a Feather» von Billie Eilish (2) und «APT.» von ROSÉ und Bruno Mars.

Das meistgestreamte Hörbuch weltweit war «Fourth Wing: Flammengeküsst» von Rebecca Yarros.

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit.

Neben Spotify gibt es weitere Streamingdienste wie etwa Deezer, Tidal, Apple Music oder Youtube Music. Viele Musikerinnen und Musiker kritisieren schon lange, dass sie für ihre Musik bei Anbietern wie Spotify zu wenig bezahlt bekommen. Die Vergütung ist je nach Anbieter und Künstler unterschiedlich.