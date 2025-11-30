Hast du da noch Töne! Im Fall von Remo Forrer nicht. Der Sänger meldet sich krank auch dem Bett an der Weihnachtsgala von Pink Ribbon und sorgt für Lacher im Saal eines Zürcher Luxushotels.

Wenn Hoffnung von Herz und Hilfe getragen wird, geht ein Klavier auf Reisen und ein Smoking liegt im Bett. So geschehen an der sechsten «Pink Ribbon Christmas Gala» im Zürcher Nobelhotel Dolder Grand am Samstagabend.

Bis nach Mitternacht wird versteigert, geboten und ersteigert – von Prominenten, von Gästen, die bis zu 490 Franken für ein Ticket bezahlt haben. Und von Betroffenen, die als brustkrebsfrei gelten und ihre Geschichte in einem emotionalen Video erzählen.

Remo Forrer bringt das Doppelte ein

Wenn es um den Kampf gegen Brustkrebs geht, zeigen sich auch Schweizer Musikstars lautstark engagiert – sofern es ihnen möglich ist. Denn Remo Forrer (24) hat diverse Lieder selbst nicht singen können. Smoking und Fliege sind bereits montiert, doch die Grippe zwingt ihn ins Bett.

Ganz unter seiner Bettdecke meldet sich der ESC-Teilnehmer von 2023 in einer Videoschaltung, sagt mit angeschlagener Stimme: «Ich will mir den Abend doch nicht ganz entgehen lassen und etwas dazu beisteuern. Drum haben wir uns ganz spontan überlegt, dass wir ein Livekonzert von mir versteigern. Ich komme bei euch vorbei, nehme mein Klavier mit und wir machen uns einen schönen Abend.»

Das Ursprungsangebot liegt bei 2000 Franken. SRF-Starmoderator Sven Epiney (53), der die Auktion mit viel Charme, Witz und Verkaufstalent leitet, bringt die musikalische Session mit Forrer für das Doppelte über den Tisch.

Bei Linda Fäh kommt der Samichlaus

Engagiert im Kampf gegen Brustkrebs sind auch Linda Fäh (38) und Tiziana Gulino (28). Beide gehören – wie das Ehepaar Epiney – zur ersten «Pink Ribbon Music Show», die am 28. Januar im Dolder Premiere feiern wird. Bis es so weit ist, werden die Feiertage genossen. «Zu Lio kommt zum ersten Mal der Samichlaus. Zwei Tage danach wird der drei Jahre alt und wünscht sich einen aufblasbaren Jetski», erzählt Fäh lachend.

Weihnachten würden sie friedlich in der Familie feiern. «Lio möchte dem Christkind dann helfen, rote Kugeln an den Baum zu hängen, den wir erst kurz davor holen», sagt die Schlagersängerin.

Eine echte Tanne wird es auch bei den Gulinos geben, wie die «Voice of Switzerland»-Gewinnerin von 2014 sagt. «Dania und ich schauen mit unserer Kleinen schon fleissig Weihnachtsbücher an.» Mit ihrer 18 Monate alten Tochter Mirea sprechen sie ausschliesslich Italienisch. Die Feiertage stehen auch bei ihnen im Zeichen von Familie und Ruhe.

Reto Hanselmann teilt, hilft und spendet

«Ich feiere im Tessin mit meinen Eltern und meinem Bruder», verrät Model Manuela Frey (29), die ihr «Singleleben» in vollen Zügen geniesst. «Ich lasse mich verwöhnen wie eine Prinzessin», so die Gründerin einer Talentagentur.

Einen Prinzen wünscht sich Ex-Spitzensportler und Musiker Lucas Fischer (35). Er blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Im Februar sang er am weltweit grössten Turnfest in Leipzig vor 44'000 Menschen. Nun freut er sich auf alles, was «an Gutem und Neuem passiert in meinem Leben.»

Party-König Reto Hanselmann (44) sieht es als selbstverständlich an, «zu teilen, helfen und zu unterstützen». Er spendet an der Gala über 10'000 Franken. Am Schluss kommen durch die Auktion und Spenden 100'000 Franken zusammen. Diese werden in die Studie «Positive» zugute – zugunsten junger Brustkrebspatientinnen investiert.