Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Einst waren sie Konkurrenten, nun Papis und noch bessere Freunde. Vor 12 Jahren kämpften die Berner Sänger Jesse Ritch (32) und Luca Hänni (30) in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Finale um den Sieg. Hänni gewann, Ritch wurde Dritter. Beide Leben verliefen mit erstaunlichen Parallelen. Sie sind der Musik treu geblieben, können davon leben und sind innerhalb eines Jahres Papis von Mädchen geworden. Nun spannen Ritch und Hänni für das Mundart-Kinderhörspiel «Marlo findet sein einzigartiges Glück» zusammen. Ritch spricht den Text und leiht dem Fuchs Marlo seine Stimme, Luca Hänni gibt seine dem Hirschen Kari.

Über die Zusammenarbeit sagt Ritch: «Luca hat seinen Job super gemacht. Ich kenne keinen cooleren Hirschen.» Und ergänzt: «Es hat Luca und mich auf eine schöne Art noch näher zusammengerückt. Erst kämpften wir beide um einen Titel, wurden im Abstand von wenigen Monaten Väter und möchten beide unserem Nachwuchs etwas Aufbauendes, Schönes und vor allem Wichtiges mit auf den Weg geben.»

Seine Tochter liebt die Geschichte vom Fuchs

Das Hörspiel ergänzt das erste Kinderbuch von Jesse Ritch. Dies schrieb er während zwei Jahren gemeinsam mit der Autorin und Märli-Initiantin Alexandra Rutz (45), nun ist es auf dem Markt. «Alexandra und ich sind unglaublich stolz auf unser gemeinsames Werk. Weil wir beide das Ziel hatten, auf pädagogisch spielerische Weise die Kleinen in ihrer individuellen Art und Weise unterstützen zu wollen.» Seine 10 Monate alte Tochter Meliyah Awa liebe es, wenn er ihr vor dem Schlafengehen von Marlo, seinen Abenteuern im Wald und den Begegnungen mit den unterschiedlichsten Tieren vorlese «oder die zwei Lieder vorsinge, die ich dafür geschrieben habe.»

Im Fuchs, der als Tier für Stärke und Schlauheit steht, steckt vieles von Ritch selbst, wie er sagt. «Marlo fühlt sich einsam, weil niemand etwas mit ihm zu tun haben will. Er wird als merkwürdig empfunden und verspottet, weil er nicht bellen kann wie ein richtiger Fuchs. Bei mir war es so, dass ich als Junge vor allem an kreativen Sachen wie Handarbeit, Mode, Tanz und Singen interessiert war. Das galt damals als sehr uncool, das liess man mich auch spüren, indem man mich dafür belächelt hat. Ich habe nie aufgegeben, bin immer meinen Weg gegangen. Eine Eigenschaft, die sich auch in unserem Kinderbuch wie ein roter Faden durchzieht. Am Ende findet er Freunde, die ihn genau dafür lieben und achten, weil er so ist, wie er ist».

Marlo ist ein herziges, lässiges Wesen, das Kinder vor allem in einem bestärken soll: Dass es gut ist, so zu sein, wie man ist. «Am Ende erkennt Marlo, dass seine Einzigartigkeit sein grösstes Glück ist», sagt Ritch.