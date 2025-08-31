Das Zürcher Stadion Letzigrund strahlte am Sonntag ganz in Pink – durch die Teilnehmenden am Pink Ribbon Charity Walk. Nebst ihrer sportlichen Leistung erlebten sie die gesangliche Premiere von Sven Epineys Ehemann Michael, der mit seiner Stimme begeisterte.

1/10 SRF-Moderator Sven Epiney mit Ehemann Michael (r.), der am Pink Ribbon Charity Walk seine Gesangspremiere gab. Am Montag eröffnet der Event-Manager nach vierjährigem Studium in Zürich seine eigene Kinesiologie-Praxis. Foto: Flavia Schlittler

Darum gehts Pink Ribbon Charity Walk: 5'000 Teilnehmer für Brustkrebsforschung

Sven Epiney und sein Ehemann Michael treten in Pink Ribbon Music Show auf

70'000 Franken wurden gesammelt – für vollständige Finanzierung einer wissenschaftlichen Studie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Herzblut, Hoffnung und haufenweise Premieren: 5000 Menschen nehmen am Sonntag am Benefiz-Grossereignis Pink Ribbon Charity Walk teil. Seit Jahren mit Engagement dabei sind SRF-Starmoderator Sven Epiney (53) und Ehemann Michael Epiney (32). Er feiert auf der Bühne im Zürcher Stadion Letzigrund seinen ersten Live-Auftritt als Sänger.

Gegenüber Blick sagt der Event-Manager danach strahlend. «Ich bin erleichtert, ist alles gut gegangen, ich war sehr aufgeregt.» Singen sei seine grosse Leidenschaft von klein auf. «Früher habe ich im Chor gesungen, dann vorwiegend unter der Dusche.» Um seine Stimme fit zu halten, trinke er Tee mit Bachblüten und selbst gemachtem Herzhonig.

Privat sind die Epineys ein Topteam

Stolz auf die Gesangspremiere ist auch sein prominenter Mann, der einst Teil einer Boyband war. «Wir unterstützen uns gegenseitig in allem.» Ihnen steht als Paar eine Premiere bevor. Auch da gehts wieder auf die Bühne, diesmal gemeinsam. Sie sind – mit weiteren Pink-Ribbon-Ambassadoren – Teil der ersten auf Schweizerdeutsch gesungenen «Pink Ribbon Music Show», die Ende Januar während sieben Abenden im Zürcher Nobelhotel Dolder Grand aufgeführt wird. Sven Epiney wird die Rolle des Erzählers übernehmen, sein Mann wird singen. «Wir funktionieren privat hervorragend als Team. Beruflich sicher auch», so der beliebte TV-Moderator.

Im Kampf gegen Brustkrebs ist auch Schlagersängerin Linda Fäh (37) seit Jahren Teil des Pink-Ribbon-Teams und der anstehenden Show. Noch am Freitag trat sie erstmals am ESAF in Mollis GL auf. «Das Zelt hat gebebt, die Stimmung war grossartig. Eines meiner absoluten beruflichen Highlights bis anhin», schwärmt sie.

70'000 Franken für die Forschung

Auch zwei bekannte Elternpaare sind dabei: «Music Show»-Komponist Jesse Ritch (33) und Lebenspartnerin Alissa Orlando (32) verraten über ihre eineinhalbjährige Tochter Meliyah Awa: «Ihr erstes Wort war Papa, noch vor Mama». Und Musikerin Tiziana Gulino (28) erzählt freudig: «Seit einer Woche kann Mirea gehen. Dania und ich sind sehr glücklich, wie sich unsere Tochter entwickelt.»

Mit Herzblut engagieren sich die Schweizer Stars jährlich im Kampf gegen Brustkrebs. Dabei erreichen sie vieles. Nicole Zindel (57), die Pink Ribbon Schweiz vor 18 Jahren gründete, verkündet nach dem Walk stolz: «Durch Spenden und Anmeldegebühren kamen 70'000 Franken zusammen. Damit finanzieren wir erstmals vollumfänglich eine wissenschaftliche Studie.»

Der letzte Augusttag hat einmal mehr gezeigt, wie viel durch gemeinsame Schritte, Mut und Engagement bewegt werden kann. Und wie schön und wichtig Premieren sind.