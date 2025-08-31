DE
FR
Abonnieren

Am Pink Ribbon Charity Walk
Michael Epiney singt erstmals öffentlich

Beim Pink Ribbon Charity Walk in Zürich erlebten 5000 Teilnehmer eine Überraschung. Michael Epiney (46) gab sein Live-Debüt und setzte ein musikalisches Zeichen gegen Brustkrebs.
Publiziert: 20:06 Uhr
Teilen
Kommentieren
People Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen