Die Volksmusikgruppe Heimatliebi begleitet die Stubete Gäng auf deren «Samichlaus Tour 2025». Bei uns kannst du Tickets für das Konzert am 12. Dezember in Chur GR gewinnen.

Vor kurzem veröffentlichte die Volksmusikband Heimatliebi ihr Album «Ländler Tornado». Nun ist sie mit der preisgekrönten Stubete Gäng auf Weihnachtstournee. Dabei dürfen sich die Fans auf eine «riesen Gaudi», viele Überraschungen und ein einzigartiges Rahmenprogramm mit Essen, Musik und unvergesslichen Liveauftritten der beiden Partybands freuen.

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für das Konzert von Heimatliebi am 12. Dezember in Chur, die als Supporting-Act die Stubete Gäng auf ihrer Samichlaus-Tour begleitet. Stimme dich zusammen mit deiner Begleitperson beim Geniessen der Hits der beiden Bands auf die besinnliche Weihnachtszeit ein!

Teilnahmeschluss ist am 7. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.