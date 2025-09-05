Welche deutsche Kultblondine steckt hinter diesem Bild?

Darum gehts
- Deutscher Reality-TV-Star teilt Kinderfoto auf Instagram, zeigt frühe Vorliebe für Rosa
- Sophia Cordalis ähnelt ihrer Mutter und interessiert sich für Beauty und Mode
- Sophia hat mit 10 Jahren eigenen Schminktisch und trägt künstliche Fingernägel
Die Stars teilen nicht nur gerne die aktuellen Geschehnisse aus ihrem Leben auf Instagram, sondern auch Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Auf dem neusten dieser Promi-Rückblicke in Fotoform lächelt ein kleines Mädchen mit dunklen Knopfaugen und braunen, kurzen Haaren in die Kamera. Das Bild zeigt das Mädchen in einem roten Hochstuhl, der nach 80er-Jahren schreit. Dazu trägt sie farblich passende, rote Strumpfhosen und einen rosaroten Strickpullover.
Beschriftet ist die Story mit den Worten: «Rosa war halt schon immer mein Ding. #Kätzchen #babygirl». Ohne die Bildlegende wäre kaum zu erahnen, wer hinter dem damals vielleicht knapp zweijährigen Mädchen steckt, denn die kurzen braunen Haare sind mittlerweile einer hüftlangen, beinahe schon wasserstoffblonden Mähne gewichen und diese gehört niemand geringerem als – Daniela Katzenberger (38). Daher auch #Kätzchen, angelehnt an ihren Spitznamen «Die Katze».
Sophia Cordalis eifert ihrer Mutter nach
Schaut man sich Bilder von Daniela Katzenbergers Tochter Sophia (10) an, als sie sich ungefähr im selben Alter befand als die Katze auf ihrem Kinderbild, ist die Ähnlichkeit der beiden zu erkennen. Seien es die grossen dunklen Augen oder die braunen Haare.
Auch Tochter Sophia interessiert sich für Beauty und Mode, hat bereits ihren eigenen Schminktisch im Kinderzimmer, da es «in meinem Alter sehr wichtig ist, wie man aussieht», wie sie gegenüber RTL erklärte. Dazu gehören auch perfekt gestylte Haare – wie auf dem neusten Instagram-Post der Katze zu sehen ist – und künstliche Fingernägel, für die sie laut Fans allerdings noch deutlich zu jung ist.