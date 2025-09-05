Welche deutsche Kultblondine steckt hinter diesem Bild?

Ein deutscher Reality-TV-Star postet ein Kinderfoto auf Instagram. Das Bild zeigt sie als Kleinkind in rosa Kleidung. Doch wer steckt hinter dem süssen Fratz mit den grossen Augen und den braunen Haaren?

1/7 Hinter diesem braunhaarigen Mädchen steckt eine bekannte TV-Blondine. Foto: Instagram / Daniela Katzenberger

Darum gehts Deutscher Reality-TV-Star teilt Kinderfoto auf Instagram, zeigt frühe Vorliebe für Rosa

Sophia Cordalis ähnelt ihrer Mutter und interessiert sich für Beauty und Mode

Sophia hat mit 10 Jahren eigenen Schminktisch und trägt künstliche Fingernägel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Die Stars teilen nicht nur gerne die aktuellen Geschehnisse aus ihrem Leben auf Instagram, sondern auch Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Auf dem neusten dieser Promi-Rückblicke in Fotoform lächelt ein kleines Mädchen mit dunklen Knopfaugen und braunen, kurzen Haaren in die Kamera. Das Bild zeigt das Mädchen in einem roten Hochstuhl, der nach 80er-Jahren schreit. Dazu trägt sie farblich passende, rote Strumpfhosen und einen rosaroten Strickpullover.

Beschriftet ist die Story mit den Worten: «Rosa war halt schon immer mein Ding. #Kätzchen #babygirl». Ohne die Bildlegende wäre kaum zu erahnen, wer hinter dem damals vielleicht knapp zweijährigen Mädchen steckt, denn die kurzen braunen Haare sind mittlerweile einer hüftlangen, beinahe schon wasserstoffblonden Mähne gewichen und diese gehört niemand geringerem als – Daniela Katzenberger (38). Daher auch #Kätzchen, angelehnt an ihren Spitznamen «Die Katze».

Sophia Cordalis eifert ihrer Mutter nach

Schaut man sich Bilder von Daniela Katzenbergers Tochter Sophia (10) an, als sie sich ungefähr im selben Alter befand als die Katze auf ihrem Kinderbild, ist die Ähnlichkeit der beiden zu erkennen. Seien es die grossen dunklen Augen oder die braunen Haare.

Auch Tochter Sophia interessiert sich für Beauty und Mode, hat bereits ihren eigenen Schminktisch im Kinderzimmer, da es «in meinem Alter sehr wichtig ist, wie man aussieht», wie sie gegenüber RTL erklärte. Dazu gehören auch perfekt gestylte Haare – wie auf dem neusten Instagram-Post der Katze zu sehen ist – und künstliche Fingernägel, für die sie laut Fans allerdings noch deutlich zu jung ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos