Ihre Fans kennen sie als schrillen TV-Star, der normalerweise für Lacher sorgt. Doch bei ihrer zweiten Hochzeit in Las Vegas flossen bei Daniela Katzenberger (38) echte Freudentränen. Acht Jahre nach der ersten kirchlichen Trauung gaben sich die «Katze» und ihr Lucas Cordalis (57) im Oktober 2024 erneut das Jawort – diesmal in der Glücksspielmetropole Las Vegas.

Darum heiratete Daniela Katzenberger erneut

«Ich war zu der Zeit sowieso für den Bikini-Wettkampf in Las Vegas, deshalb passte das alles perfekt», verrät Katzenberger der «Bild»-Zeitung zur Erneuerung ihres Ehegelöbnisses in den USA. Die Zeremonie fand schon im vergangenen Oktober statt, doch ist am Freitag, 20. Juni ab 20:15 Uhr, in Katzenbergers Doku-Soap «Daniela Katzenberger» bei VOX zu sehen (und vorab auf RTL+).

Doch warum wollte die Katze ihr Ehegelöbnis erneuern? Neben der Romantik war auch ihre erste Trauung im Jahr 2016 der Grund dafür. Die Zeremonie, die damals live im TV übertragen wurde, sei Katzenberger zufolge «zwar wunderschön, aber auch saustressig» gewesen. Nun wollte sie noch einmal exakt so «Ja» sagen, wie sie es sich vorstellt – «ganz ohne den Gastgeberstress».

Bei der zweiten Eheschliessung waren lediglich Mama Iris Klein (58), Tochter Sophia sowie ein Elvis-Imitator anwesend, der «Can't Help Falling in Love» trällerte. Davon zeigt sich Katzenberger in ihrer Doku-Soap dann auch hellauf begeistert. «Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schön kitschig, wenig Leute, nur Mama und Sophia, Elvis, das war für mich so schön», schwärmt sie bei VOX.

Und auch das Ehegelöbnis von Ehemann Cordalis rührte die Braut zu Tränen. «Du bist und bleibst meine absolute Traumfrau! Und in Liebe geniesse ich jeden Tag mit dir. Du hast mir das absolut Schönste auf der Welt geschenkt – unsere Tochter», führt er im TV aus, bevor sich die Eheleute küssen.

Hochzeit und Ehe nach ungünstigem Kennenlernen

Kennengelernt hatten sich Katzenberger und Cordalis einstmals beim Dreh von «The Biggest Loser» in Dubai. «Ich hab‹ den Lucas voll hässlich kennengelernt. Da hatte ich einen Tag nicht gepennt, mit Mütze, ungeschminkt, Augenringe bis in die Kniekehle... und gestunken hab› ich glaube ich auch!», verriet sie 2023 in ihrem Reality-Format «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca».

Auch Lucas Cordalis, der wie sein Vater als Sänger auf der Bühne steht, hat nicht unbedingt die schönsten Erinnerungen an das erste Treffen: «Die war so mega unfreundlich, als ich sie begrüsst habe. Da hab‹ ich mir eigentlich gedacht: ›Ah, die ist bestimmt arrogant oder doof.' So der ganz allererste Eindruck war nicht perfekt.»