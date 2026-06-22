Gordon Ramsay ist sechsfacher Vater. Sein jüngster Sohn Jesse ist gerade einmal zwei Jahre alt – und wird noch dieses Jahr Onkel. Ramsays Tochter Holly macht ihn zum Opa und ihre Geschwister zu Onkel und Tanten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gordon Ramsay wird mit 59 erstmals Grossvater, Tochter Holly erwartet Baby.

Holly Ramsay und Adam Peaty erwarten ein Mädchen, Geburt im Dezember.

Adam Peaty hat bereits einen 5-jährigen Sohn, Hochzeit war 27. Dezember 2025.

Gordon Ramsay (59) wird zum ersten Mal Grossvater. Seine Tochter Holly Ramsay (26) verkündete am Wochenende auf Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Vater des Babys ist Hollys Ehemann, der olympische Schwimmer Adam Peaty (31).

Zu einem Foto, auf dem sich das Paar verliebt anlächelt und Holly ihren Babybauch in die Kamera hält, schrieb die 26-Jährige: «Baby Ramsay-Peaty kommt im Dezember 2026». Auch das Geschlecht des Nachwuchses verriet sie bereits: «Wir können es kaum erwarten, unser kleines Mädchen kennenzulernen.»

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Ein völlig aus dem Häuschen geratener Opa

Gordon Ramsay liess es sich nicht nehmen, seiner Freude in den Kommentaren öffentlich Luft zu machen. «Herzlichen Glückwunsch euch beiden, ich sende ganz viel Liebe, Papa», schrieb der Koch und kündigte gleich an, wie er die neue Rolle anzugehen gedenkt: «Ich werde ein völlig aus dem Häuschen geratener Opa sein, besonders an diesem Weihnachten».

Auch der Rest des Clans und prominente Wegbegleiter mischten sich unter die Gratulanten. Hollys jüngere Schwester Tilly Ramsay (24) jubelte: «Beste Nachricht aller Zeiten.» Victoria Beckham (52) und ihr Sohn Romeo Beckham (23), die beide im vergangenen Jahr zu Hollys Hochzeitsgästen zählten, schickten ebenfalls Glückwünsche - die Designerin mit einem überschwänglichen «Herzlichen Glückwunsch!!!!!!», Romeo mit einer Reihe von Herz-Emojis.

Für Adam Peaty wird es das zweite Kind

Für Adam Peaty ist es nicht der erste Nachwuchs: Der Schwimmstar ist bereits Vater eines fünfjährigen Sohnes namens George, den er mit seiner früheren Partnerin Eirianedd Munro bekam. Auf Instagram lobte Holly Ramsay die Vaterqualitäten ihres Ehemannes. Anlässlich des britischen Vatertags am 21. Juni postete sie eine Foto-Collage, auf der Peaty unter anderem mit seinem Sohn George zu sehen ist und beschriftete sie mit den Worten: «Du bist der beste Papa der Welt und ich kann es kaum erwarten, dich als Mädchen-Papa zu sehen. Unsere kleine Lady und George können sich so glücklich schätzen, dich zu haben».

Auch ihrem Vater Gordon Ramsay widmet sie eine Vatertags-Story, nennt ihn «den Besten aller Zeiten» und teilt vier gemeinsame Bilder. Entstanden sind diese bei ihrer Hochzeit am 27. Dezember 2025 im englischen Bath. Mit der Geburt des Mädchens im Dezember wird Gordon Ramsay zum ersten Mal Opa und seine Kinder zu Onkel und Tanten. Besonders kurios: Sein jüngster Sohn Jesse (2) wird bei der Geburt seiner Nichte erst drei Jahre alt sein.

Gemeinsam mit Ehefrau Tana (51) hat Gordon Ramsay sechs Kinder: Megan (28), die Zwillinge Holly und Jack (26), Tochter Tilly (24) sowie die Söhne Oscar (7) und Jesse (2). Da Holly beruflich in die Gastronomie-Fussstapfen ihres Vaters getreten ist, könnte in der Familie womöglich sogar eine dritte Generation am Herd heranwachsen.



