Hochzeitsglocken läuten in Bath: Gordon Ramsays Tochter Holly (25) heiratet den Schwimmstar und Olympiasieger Adam Peaty (30) in der historischen Bath Abbey. Rund 200 Gäste, darunter die Beckhams, feiern das glamouröse Event.

Holly Ramsay heiratet heute Adam Peaty in der Bath Abbey, Somerset

Gästeliste mit 200 Personen, darunter die Beckhams, aber ohne Mutter

Saskia Schär Redaktorin People

Während nach den Feiertagen alle noch im Food-Koma liegen, steht bei der Familie vom britischen Starkoch Gordon Ramsays (59) noch vor Silvester eine grosse Party an: Tochter Holly (25) heiratet am heutigen Samstag den mehrfachen Olympiasieger im Schwimmen, Adam Peaty (30), in der Bath Abbey in Bath, Somerset.

Bilder zeigen den stolzen Brautvater vor der Kirche an der Seite seiner zweitältesten Tochter. Sie trägt einen weiten Umhang, der ihr eigentliches Hochzeitskleid vor den neugierigen Blicken der Anwesenden schützt. Darunter ist jedoch reichlich Spitze zu erkennen. Kurz vor ihnen betraten bereits die drei Brautjungfern – Hollys Schwestern Megan (27) und Tilly (24) sowie Adam Peatys Schwester Bethany (32) – die Kirche. Alle drei trugen identische rote Kleider, schwarze Riemchen-Sandalen und je eine weisse Lilie in den Händen.

Stunden vor der Hochzeit teilte der sechsfache Vater Gordon Ramsay ein Foto von sich und Holly auf Instagram und schrieb die folgenden Worte dazu: «Ich bin wirklich sehr glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen @adam_peaty! Ich liebe dich so sehr @hollyramsayy und könnte kein stolzerer Vater sein.»

Natürlich gibt es Beef Wellington

Auf der Gästeliste, die gemäss britischen Medien um die 200 Personen umfassen soll, stehen auch prominente Namen wie diejenige der Beckhams. Victoria Beckham (51) war bereits bei Holly Ramsays Junggesellinnenabschied im Promi-Hotspot Soho Farmhouse in den Cotswolds mit dabei, wie Fotos auf Instagram zeigen.

Wer allerdings fehlt, ist die Mutter des Bräutigams. Bereits seit Monaten herrscht zwischen dem Profischwimmer und seiner Familie dicke Luft, die Streitigkeiten in der Peaty-Familie sorgen daher regelmässig für Schlagzeilen auf der Insel. Grund soll unter anderem die fehlende Einladung für den Junggesellinnenabschied gewesen sein.

Doch zurück zu den schönen Dingen und der Frage, was denn eigentlich an einer Ramsay-Hochzeit aufgetischt wird? Losgehen soll es gemäss «The Sun» mit einem Krabbencocktail und/oder Topinambur, gefolgt von – Ramsays wohl berühmtestes Gericht – Beef Wellington, gebratenem Wildhecht oder knusprigen Pilzen und Kastanien-Pithivier. Die Hochzeitstorte soll um 20 Uhr angeschnitten werden und wer keine Lust auf das klassische Dessert hat, der kann sich auch an der Tarte Tatin bedienen.

Die Feierlichkeiten im Hause Ramsay gehen dann spätestens am 31. Dezember weiter – und das nicht nur wegen Silvester, sondern weil an diesem Datum die frischgebackene Braut ihren 26. Geburtstag feiern wird.