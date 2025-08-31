Gordon Ramsay macht öffentlich, dass bei ihm ein Basalzellkarzinom – eine bösartige Form von Hautkrebs – im Gesicht entfernt werden musste. Trotzdem ist der schlagfertige, britische Starkoch zu Scherzen aufgelegt.

Gordon Ramsay ist weltweit als Koch und TV-Gesicht bekannt.

Darum gehts Gordon Ramsay unterzog sich einer Operation zur Entfernung eines Basalzellkarzinoms am Kopf

Ramsay ermahnt Follower, Sonnencreme zu verwenden, um weissen Hautkrebs vorzubeugen

Gordon Ramsay (58) musste sich unters Messer legen! Bei dem britischen Koch und Gastronom, der auch aus vielen TV-Formaten wie «Hell's Kitchen», «Kitchen Nightmares» oder «MasterChef» bekannt ist, wurde ein Basalzellkarzinom am Kopf entfernt, wie er auf Instagram öffentlich macht.

Ramsay veröffentlicht am 30. August auf der Social-Media-Plattform zwei Bilder. Eines zeigt ihn mit grossem Pflaster an der Seite seines Kopfes. Auf dem zweiten Foto ist die genähte Wunde direkt unter seinem linken Ohr zu sehen. Er sei dem «unglaublichen Team», das für ihn zuständig war, sehr dankbar – und er wisse zu schätzen, dass das Basalzellkarzinom schnell entfernt wurde.

«Sonnencreme nicht vergessen!»

«Bitte vergesst an diesem Wochenende eure Sonnencreme nicht», schreibt Ramsay an seine aktuell rund 19,2 Millionen Followerinnen und Follower gewandt. Er gibt damit einen wichtigen Tipp zum Schutz vor weissem Hautkrebs. Trotz des Eingriffs ist der für seine Schlagfertigkeit und teils sehr direkte Art bekannte Koch offenbar weiterhin zu Scherzen aufgelegt. Er könne versprechen, «dass es kein Facelifting ist». Dann würde er verlangen, dass er sein Geld zurückerstattet bekommt.

Ein Basalzellkarzinom, auch Basaliom, ist eine Art von Hautkrebs. Es handelt sich um einen der häufigsten Hauttumore beziehungsweise die am häufigsten auftretende, bösartige Krebserkrankung in Mitteleuropa. Basalzellkarzinome seien bei früher Erkennung in vielen Fällen gut heilbar. Meist werde das Basaliom operativ entfernt, also herausgeschnitten. Häufig entstehe es an Stellen, die verstärkt der Sonne ausgesetzt sind, darunter etwa im Gesicht oder am Hals.

