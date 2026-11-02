Die Scorpions kehren nach Zürich zurück: Am 17. Juni 2027 bringt die deutsche Rockband ihre «Love, Peace & Rock’n’Roll Tour» ins Hallenstadion. Der Abend verspricht Hymnen für Generationen.

Darum gehts Die Scorpions bringen ihre «Love, Peace & Rock’n’Roll Tour» am 17. Juni 2027 nach Zürich

Im Hallenstadion beginnt die Show um 19.30 Uhr, Türöffnung ist um 18 Uhr, Ende gegen 22.30 Uhr

Der Vorverkauf startet am 6. November 2026, Stehplätze kosten 97 Franken, Sitzplätze ab 105

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Über 60 Jahre Rockgeschichte, weltweite Hits und eine Botschaft, die bis heute nichts an Bedeutung verloren hat: Die Scorpions gehören zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Was 1965 in Hannover begann, entwickelte sich zu einer internationalen Erfolgsgeschichte. Mit Klaus Meine (78), Rudolf Schenker (78) und Matthias Jabs (71) als prägenden Köpfe eroberte die Formation mit kraftvollem Hard Rock und prägnanten Gitarrenriffs die Bühnen rund um den Globus.

Songs wie «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» und das weltberühmte «Wind of Change» – bis heute die musikalische Hymne für Freiheit, Hoffnung und den Fall der Berliner Mauer – sind längst zeitlose Klassiker. Passend dazu feiert die Karriere der Band bald Kinopremiere: Das Biopic «Wind of Change» soll am 28. Januar 2027 in den deutschen Kinos anlaufen und den Weg der Scorpions von den deutschen Anfängen bis zum weltweiten Durchbruch nachzeichnen.

Am Donnerstag, 17. Juni 2027, bringen die Scorpions ihre legendären Hymnen und grossen Refrains live ins Hallenstadion Zürich, begleitet von Medienpartner Blick sowie Radio 1 und Radio Top. Welche Special Guests auftreten werden, wird noch bekannt gegeben. Die Türöffnung erfolgt um 18:00 Uhr, die Show startet um 19:30 Uhr und endet gegen ca. 22:30 Uhr.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 6. November 2026, um 11:00 Uhr via Ticketcorner sowie an allen weiteren Ticketcorner-Vorverkaufsstellen. Die Ticketpreise im Vorverkauf betragen CHF 97.– für Stehplätze und ab CHF 105.– für Sitzplätze. Blick ist offizieller Medienpartner der Veranstaltung.