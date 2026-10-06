Peter Maffay und Johannes Oerding spielen im kommenden Frühling eine Arena-Tournee und die Tickets dafür sind bereits beinahe ausverkauft. Aus diesem Grund gibt es ein Zusatzkonzert – in Zürich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit «Nashville» gehen Maffay und Johannes Oerding auf Arena-Tournee

Über 120'000 Tickets sind verkauft, viele Shows bereits ausverkauft

Am 4. Mai gibt es eine Zusatzshow im Hallenstadion Zürich

Saskia Schär Redaktorin People

Anfang Oktober haben die beiden deutschen Musiker Peter Maffay (77) und Johannes Oerding (44) ihr gemeinsames Album «Nashville» veröffentlicht. Im Rahmen dessen begeben sich die beiden Männer im kommenden Frühjahr auf grosse Arena-Tournee, wofür bereits über 120'000 Tickets verkauft wurden. Die Konzerte in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig und Frankfurt sind bereits restlos ausverkauft.

Infolge der hohen Nachfrage gibt es nun ein Zusatzkonzert, und dies dürfte insbesondere die Schweizer Fans freuen, denn es wird in Zürich im Hallenstadion stattfinden. Am 4. Mai legen Maffay und Oerding einen Extrastopp bei ihrem südlichen Nachbarn ein. Das grosse Finale der Tour findet dann am 11. September 2027 in der Waldbühne Berlin bei einem Open-Air-Konzert statt.

Aus Freundschaft wurde gemeinsames Album

Dass aus den beiden Sängern ein Duo auf Zeit werden würde, war ursprünglich gar nicht geplant. Maffay und Oerding verbindet jedoch seit Jahren eine enge persönliche Freundschaft und eine tief sitzende musikalische Wertschätzung. Über die Jahre teilten sie immer wieder die Bühne – unter anderem sangen sie gemeinsam das Duett «Wenn wir uns wiedersehen» und Oerding begleitete den Rock-Veteranen 2024 auf dessen grosser «Farewell»-Tournee. Für Oerdings Album «Hotel» nahmen sie zudem Maffays Klassiker «Eiszeit» als Version 2.0 neu auf.

Mit der Zeit stellten die beiden fest, dass sie trotz unterschiedlicher Genres denselben musikalischen Kern teilen: die Liebe zu handgemachtem Rock ’n’ Roll, Rhythm and Blues und Country-Rock. Aus dem spontanen Experiment entstand schliesslich das Album «Nashville», das im renommierten Blackbird Studio in der US-amerikanischen Country-Metropole live eingespielt wurde. Für Maffay, der eigentlich kürzertreten wollte, markiert das Projekt mit seinem jüngeren Kollegen eine hochkarätige «Pause von der Pause».