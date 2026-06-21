Der deutschsprachige Song «Gut genug» von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David erobert gerade die Welt. Auch Heidi Klum ist Fan, allerdings nur vom Refrain. Mit ihrer Aussage schüttet sie zusätzliches Öl ins Feuer einer bereits bestehenden Debatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum (53) kritisiert Shirin David öffentlich für Songpart auf Instagram

Fans werfen Klum Abwertung einer deutschen Künstlerin und unnötigen Seitenhieb vor

Song «Gut genug» weltweit viral, in Spotify-Charts und von US-Stars gefeiert

Fynn Müller People-Redaktor

Heidi Klum (53) wollte nur ihre Meinung sagen – und wird jetzt massiv kritisiert. Aber von vorn. Ende Mai veröffentlichen die deutschen Produzenten Kitschkrieg ihren neuen Song «Gut genug». Für den Refrain holen sie das Pop-Duo Blumengarten, bestehend aus Sänger Rayan Djima (24) und Produzent Sammy Eickmann (24). Die Strophen übernimmt Rapstar Shirin David (31).

Einen Monat lang fliegt der Song unter dem Radar. Dann kommt die WM. Plötzlich singt die ganze Welt «Du bist gut genuuuug». Das Lied geht viral, befindet sich mittlerweile sogar in den weltweiten Spotify-Charts. US-Stars wie Wiz Khalifa (38) oder Lizzo (38) filmen sich dabei, wie sie versuchen, den Refrain nachzusingen.

Obwohl sie den Text nicht verstehen, ist die Melodie so eingängig, dass der Song international gefeiert wird. Allerdings stören sich einige an den Strophen von Shirin David. Anders als im Refrain ist es hier deutlich schwerer, mitzukommen, wenn man kein Wort Deutsch versteht. Genau diese Thematik wird in einem viralen Instagram-Clip aufgenommen.

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«Ich mag nur seinen Part»

Unter dem Video kommentiert unter anderem Heidi Klum. «Ich mag nur seinen Part», schreibt das Model und bezieht sich dabei auf die Passage von Blumengarten. Autsch. Ein Seitenhieb gegen Shirin David, der sitzt. Obwohl Heidi Klum Deutsch versteht, springt sie auf den Zug auf, dass der Rap-Part von Shirin David nicht zum Song passen würde.

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Das kommt bei Klums Fans nicht gut an. Viele Nutzer werfen ihr vor, als deutsche Prominente ihre Landsfrau öffentlich abzuwerten. In den Kommentaren ist von einem «unnötigen Seitenhieb» oder «Schuss ins eigene Knie» die Rede.

Andere verteidigen Klum. Musik sei Geschmackssache, argumentieren sie. Niemand müsse jeden Part eines Songs gut finden. Zudem habe das Model lediglich ihre persönliche Meinung geäussert und Shirin David nicht direkt angegriffen.