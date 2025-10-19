Im Netz wird gerade fleissig über einen Liveauftritt von Shirin David diskutiert. Die Rapperin rennt bei ihrem Auftritt bei einem MMA-Event dem Beat hinterher. Jetzt meldet sie sich zu Wort und erklärt, wie es zu dieser Panne kommen konnte.

Darum gehts Shirin David tritt bei MMA-Veranstaltung auf, Performance wird kritisiert

Rapperin nimmt Panne mit Humor und erklärt technische Probleme

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel um Shirin David (30): Die Rapperin war am Samstagabend zu Gast bei der MMA-Veranstaltung Oktagon in der Kölner Lanxess-Arena. Dort ist sie gemeinsam mit der deutschen Kämpferin Alina Dalaslan in die Halle gelaufen. Dazu rappte sie ihren Song «Ich darf das».

Im Netz wird der Auftritt komplett zerrissen. «Ich bin wirklich schockiert über die Live-Performance von Shirin», kommentiert eine Nutzerin. Von «peinlich», über «Katastrophe» bis zum «schlechtesten Einlauf aller Zeiten» ist in den Kommentaren alles dabei.

Der Grund: Shirin David trifft den Takt nicht. Während des gesamten Lieds rennt die sonst sehr starke Live-Rapperin dem Beat hinterher. Auch ihre Stimme wirkt sehr dünn und nicht so dominant wie sonst.

Shirin David beweist Humor

Dass die Performance nicht gut war, ist sich auch Shirin David bewusst. Selbstironisch schreibt sie unter das Video: «Erster Kampf des Abends: Shirin gegen den Beat.» Ausserdem kommentiert sie: «Jetzt weiss ich, warum alle Rapper da Playback singen.»

Tatsächlich ist am selben Abend auch der deutsche Rapper Kollegah (41) aufgetreten. Auch er ist bekannt für seine starken Live-Performances. Doch anders als David entscheidet sich Kollegah für eine Playback-Version. Wohl wissend, dass es beim lauten Einlauf in die Halle schwer ist, live zu rappen.

So kam es zu der Panne

Nach dem Auftritt meldet sich Shirin David dann noch einmal ausführlich bei ihren Fans. In einer langen Instagram-Story erklärt sie, wie es dazu gekommen ist. «Eigentlich wären wir gern mit meinem Technikteam zum Oktagon gekommen», beginnt sie. Ihr wurde gesagt, dass das nicht gehe, es vor Ort aber gute Techniker gebe.

Beim Soundcheck sei es dann bereits zu ersten Problemen gekommen. David habe sich auf den Kopfhörern zeitversetzt gehört. «Wir haben bestimmt eineinhalb Stunden gebraucht, bis wir es lösen konnten», erzählt die Rapperin. Ohne Erfolg. Beim Auftritt kommt es genau zu jener Panne.

Shirin David lässt sich vom Gegenwind im Netz nicht beeindrucken und nimmt die Situation mit Humor. Beim nächsten TV-Auftritt werde sie sich dann doch lieber fürs Playback entscheiden.