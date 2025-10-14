Denia Weber legt bei den Blind Auditions von «The Voice of Germany» einen phänomenalen Auftritt hin. Obwohl Rea Garvey in den höchsten Tönen von der Zugerin schwärmt, gibt sie ihm einen Korb und geht ins Team von Shirin David.

Darum gehts Denia Weber beeindruckt bei «The Voice of Germany» mit Ballade

Rea Garvey schwärmt von Denia Webers Ausstrahlung und Augen

Denia Weber (23) verzaubert bei «The Voice of Germany» mit der Ballade «Heart Of Stone» aus dem Musical «Six» die Coaches – allen voran Rea Garvey (52). Dem irischen Sänger fehlen nach ihrer Performance in den Blind Auditions zuerst die Worte. Dann sagt er: «Ich hab mich blitzverliebt in deine Augen.»

Vom ersten Moment, als er sich umgedreht habe, sei er fasziniert gewesen. «Du hast eine ganz spezielle Ausstrahlung. Manche sprechen durch den Mund, manche durch die Augen. Eine wunderschöne Art, zu kommunizieren», schwärmt Garvey. Die beiden werfen sich einige intensive Blicke zu.

Er fragt Weber, woher sie kommt. «Aus der Schweiz. Genauer gesagt aus Zug, falls ihr das kennt», sagt sie. Rae Garvey reagiert prompt: «Natürlich kenne ich Zug.» Anschliessend erzählt Garvey ihr, dass er eine spezielle Verbindung zur Schweiz habe, da er in Chur seinen ersten Auftritt mit der Band Reamonn hatte.

«Du bist ein vollkommener Star»

Nach dem kleinen Flirt zwischen Garvey und Weber dürfen dann auch Nico Santos (32) und Shirin David (30) einige Worte verlieren, die neben Garvey ebenfalls für die Schweizerin gebuzzert haben. «Ein absolutes Phänomen. Du bist ein vollkommener Star an sich», sagt die deutsche Rapperin David.

Auch Santos ist Fan. «Du hast eine traumhafte Stimme und eine unfassbare Range. Nicht nur, dass du technisch super bist, du gibst ganz viel Emotionen in deine Stimme. Und das ist das schönste Kompliment, das ich dir geben kann.» Ihre Vocal-Range komme unter anderem von ihrer musikalischen Ausbildung. «Ich studiere Musical», verrät sie.

Dann muss sich Denia Weber entscheiden. Ausser Michi und Smudo (beide 57, Die Fantastischen Vier) haben sich alle umgedreht. Trotz der Lobeshymnen von Rea Garvey geht die Zugerin ins Team von Shirin David. Neben Bernada Brunovic (31) ist sie jetzt schon die zweite Schweizerin, die es bei der diesjährigen «The Voice»-Staffel eine Runde weiter geschafft hat.

