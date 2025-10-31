Schüsse auf Bürogebäude in Berlin: Drei Einschusslöcher wurden in der Eingangstür entdeckt, die auch zu den Büros der Rapperin Shirin David führt. Die Polizei ermittelt wegen Verstosses gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung.

1/5 Auf die Büroeingangstür der Rapperin Shirin David wurden Schüsse abgefeuert. Foto: Getty Images

Darum gehts Schüsse auf Bürogebäude von Rapperin Shirin David in Berlin

Polizei ermittelt wegen Verstosses gegen Waffengesetz und Sachbeschädigung

Drei Einschusslöcher in Eingangstür, Schüsse um 0.50 Uhr abgefeuert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Drei Einschusslöcher prangern in einer Eingangstür zu einem Gebäude in Berlin. Diese Glastür soll gemäss der «Bild», der die Fotos vorliegen, unter anderem zu den Büroräumlichkeiten der Unternehmerin und Rapperin Shirin David führen. Laut der Zeitung sollen die Schüsse um 0.50 Uhr in der Nacht auf Freitag abgefeuert worden sein.

«Wir wurden heute gegen 7.15 Uhr von Zeugen alarmiert, dass Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes an der Kurfürstenstrasse entdeckt wurden. Die Beamten haben vor Ort Projektile festgestellt. Aktuell gehen wir von Schusswaffengebrauch aus und ermitteln wegen Verstosses gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Hintergründe und Täter werden bislang noch ermittelt», erklärt die Polizei Berlin auf Anfrage der «Bild».

Streit unter den Rapperinnen

Wie die Zeitung weiter wissen will, soll sich Shirin Davids Manager nur 15 Minuten vor der Schussabgabe aus dem Gebäude begeben haben. Verletzte gab es keine, lediglich Sachschaden. Ob die Schüsse dem Manager galten, ist nicht bekannt. Shirin Davids Management erklärte der «Bild», man lasse die Ermittlungen laufen und wolle sich nicht weiter dazu äussern.