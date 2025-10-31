Darum gehts
- Schüsse auf Bürogebäude von Rapperin Shirin David in Berlin
- Polizei ermittelt wegen Verstosses gegen Waffengesetz und Sachbeschädigung
- Drei Einschusslöcher in Eingangstür, Schüsse um 0.50 Uhr abgefeuert
Drei Einschusslöcher prangern in einer Eingangstür zu einem Gebäude in Berlin. Diese Glastür soll gemäss der «Bild», der die Fotos vorliegen, unter anderem zu den Büroräumlichkeiten der Unternehmerin und Rapperin Shirin David führen. Laut der Zeitung sollen die Schüsse um 0.50 Uhr in der Nacht auf Freitag abgefeuert worden sein.
«Wir wurden heute gegen 7.15 Uhr von Zeugen alarmiert, dass Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes an der Kurfürstenstrasse entdeckt wurden. Die Beamten haben vor Ort Projektile festgestellt. Aktuell gehen wir von Schusswaffengebrauch aus und ermitteln wegen Verstosses gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Hintergründe und Täter werden bislang noch ermittelt», erklärt die Polizei Berlin auf Anfrage der «Bild».
Streit unter den Rapperinnen
Wie die Zeitung weiter wissen will, soll sich Shirin Davids Manager nur 15 Minuten vor der Schussabgabe aus dem Gebäude begeben haben. Verletzte gab es keine, lediglich Sachschaden. Ob die Schüsse dem Manager galten, ist nicht bekannt. Shirin Davids Management erklärte der «Bild», man lasse die Ermittlungen laufen und wolle sich nicht weiter dazu äussern.
