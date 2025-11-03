Schüsse auf das Berliner Büro von Rapperin Shirin David erschüttern die Musikszene. Die Künstlerin äussert sich nun erstmals zum Vorfall und richtet kämpferische Worte an die mutmasslichen Täter. Die Polizei ermittelt wegen Waffengesetzverstössen und Sachbeschädigung.

1/6 Shirin Davids Berliner Büro wurde in der Nacht auf Freitag beschossen. Foto: Keystone

Darum gehts Schüsse auf Berliner Büro von Rapperin Shirin David. Niemand wurde verletzt

Shirin David äussert sich entschlossen, sich nicht einschüchtern zu lassen

Vorfall ereignete sich gegen 00.50 Uhr in der Nacht zu Freitag

In der Nacht auf vergangenen Freitag wurden mehrere Schüsse auf die Tür von Shirin Davids (30) Berliner Büro gefeuert. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Waffengesetzverstössen und Sachbeschädigung.

Nun spricht Shirin David erstmals über den Vorfall. Auf ihrem Broadcast-Channel, dessen Inhalte nur Mitglieder sehen können, richtete die Rapperin jetzt eindeutige Worte an den mutmasslichen Täter oder die Täterin.

«Blamier dich nicht hinter Posts»

«Wenn du jemanden schon auf unser Büro schiessen lässt, dann hab‘ auch die entsprechende Haltung, dahinterzustehen, und blamiere dich nicht hinter Posts, die behaupten, dass das eine Inszenierung wäre», so Shirin David. Klingt fast so, als wisse sie, wer hinter dem Vorfall steckt – oder als habe sie zumindest eine Vermutung.

Weiter erklärt sie, dass sie sich nicht so leicht unterkriegen und zum Schweigen bringen lasse. «Ich lasse mir meine Stimme nicht nehmen, ihr kennt mich. Ich werde niemals aufhören, laut und unbequem zu sein, für und mit Frauen zu kämpfen, auch wenn es so vielen lieber wäre, ich würde still sein.»

Shirin David erklärt, dass die Situation für ihre Mitarbeiter derzeit sehr schwer sei und sie hoffe, «dass niemand einfach kündigt». Ausserdem richtet sie emotionale Worte an ihre Fans: «Ich danke euch von ganzem Herzen für all die Liebe, die ihr mir und uns schickt. Ich habe Berlin für ein paar Tage verlassen, um zur Ruhe zu kommen. Der Urlaub war schon länger geplant, das Timing hätte nicht perfekter sein können.»

Auf Instagram reagiert Shirin David auf einen Post auf X, der ihr einen Vorschlag für ein neues Albumcover gibt, das ein bearbeitetes Albumcover des Rappers 50 Cent ist, auf dem ein Einschussloch zu sehen ist. Dazu schreibt die Rapperin: «72 Stunden später immer noch kein Bekenntnis btw – hätte gedacht, dass die Person, die Dritte dazu beauftragt hat, in unseren Office Hausflur zu schiessen, auch dazu stehen kann.»

Fans vermuten Verbindung zu Loredana

Die genauen Hintergründe sowie die Täterschaft sind noch unklar. Fans sehen eine Verbindung zur Rap-Szene und ziehen die Schweizer Rapperin Loredana (30) in den Fall hinein. Diese soll in den vergangenen Wochen häufiger gegen Personen ausgeteilt haben, bei denen sich die Fans sicher sind: Es handelt sich um Shirin David und deren Manager – der den Tatort nur knapp fünfzehn Minuten vor dem Abfeuern der Schüsse verlassen hatte.

Auf Anfrage von «Bild» erklärte Loredanas Anwalt: «Sollte tatsächlich ein Ermittlungsverfahren geführt werden, wird sich meine Mandantin gegen den Vorwurf verteidigen. Loredana wird sich derzeit zu einem möglichen offenen Ermittlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht äussern.»

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den öffentlichen Äusserungen und dem Angriff besteht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Tätern dauern an.