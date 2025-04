Am Montagabend spielt Shirin David im Zürcher Hallenstadion. Davor gönnte sie sich in der Limmatstadt eine kleine Auszeit im Lieblingshotel der Stars – inklusive Luxus-Osterbrunch und Schweizer Schoggi.

Die deutsche Rapperin Shirin David (30) hat am Osterwochenende mehrere Tage in Zürich verbracht. Die Künstlerin, die am Montagabend ihr zweites Konzert im Hallenstadion gibt, nutzte die Zeit für einen ausgiebigen Aufenthalt in der Limmatstadt.

David postete mehrere Impressionen in ihre Instagram-Story, die zeigt, dass sie sich offensichtlich in der Münsterhof-Suite einquartiert hat. «Darf man so Dinner im ‹Mandarin Oriental Savoy›?», fragt sie zu einem Foto, auf dem sie ihr Abendessen auf dem Tisch zeigt (eine Suppe, Ratatouille, Dessert) – und im Hintergrund die Aussicht auf den Münsterhof zu sehen ist.

Zur Begrüssung gabs Schoggi

Auf einem weiteren Bild bedankt sie sich für den «herzlichsten Empfang und den besten Service aller Zeiten» und stellt noch fest: «Schweizer Schoki kickt einfach anders.» Die süsse Versuchung erhielt sie zur Begrüssung vom Hotel.

Auch Davids Schwester Patricia Davidavicius (28), bekannt als Pati Valpati, scheint mit von der Partie gewesen zu sein, denn sie postete in ihrer eigenen Instagram-Story ein Foto von einem luxuriösen Brunch im «Mandarin Oriental Savoy».

Favorit der Promis

Dass sich die Stars im Luxushotel am Paradeplatz wohlfühlen, ist nichts Neues. Michelle Hunziker (48) oder auch Heidi Klum (51) mit Ehemann Tom Kaulitz (35) stiegen hier schon ab. Vergangenen Sommer buchte Superstar Taylor Swift (35) kurzerhand das ganze Hotel für ihre Crew, als sie ihre beiden Konzerte im Zürcher Letzigrund gab.

Aber wieso zieht das «Mandarin Oriental Savoy» die Promis so an? «Berühmte Persönlichkeiten logieren bei uns und geniessen die gleichen Privilegien und den gleichen Service wie alle anderen Gäste. Sie kommen über Reisebüros, oder weil sie schon in anderen Mandarin-Oriental-Hotels waren und neugierig auf das neue Haus sind», erklärt Hoteldirektor Dominik G. Reiner gegenüber Blick.

Probleme mit Indiskretion seitens der Mitarbeitenden habe es bisher nie gegeben, sagt er. «Namhafte Persönlichkeiten gehen bei uns im Hotel ein und aus, unsere Mitarbeitenden sind bestens geschult und den souveränen Umgang mit diesen Gästen gewohnt. Manchmal werden sie sogar mit auf eine Party eingeladen. Gerade weil nichts davon nach aussen dringen darf, stärkt das den Teamgeist.»