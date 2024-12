1/5 Gute Neuigkeiten für alle Fans von Shirin David! Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Shirin David dominiert deutsche Musikszene mit neuem Album und Arenatour

Zweite Single «It Girl» als Hymne für aufstrebende Frauen

Shirin David (29) dominiert die deutsche Musikszene. Nach dem Erfolg von «Bauch Beine Po» plant die Künstlerin nun Grosses. Am 31.01.2025 erscheint Davids neues Album «Schlau aber blond». Im April folgt eine massive Arenatour durch 14 Städte in nur 25 Tagen – sie führt sie am 21. April 2025 auch nach Zürich.

David festigt ihren Status als Deutschlands Top-Künstlerin. Mit «It Girl», der zweiten Single ihres kommenden Albums, liefert sie eine Hymne für aufstrebende Frauen.

Ihr Erfolg ist beeindruckend: Sieben Nummer-eins-Hits, der offizielle Sommerhit 2024 und zahlreiche Auszeichnungen, darunter ein Forbes-Cover und ihr zweiter Bambi. Die Zahlen sprechen für sich: Shirin David ist jetzt offiziell die erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin aller Zeiten. Ihre Tournee verspricht, diesen Erfolg weiter zu zementieren.

Der offizielle Vorverkauf für das Konzert in Zürich startet am Mittwoch, 11. Dezember auf Ticketcorner.