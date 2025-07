1/5 Shirin David (l.) und Alisha Lehmann bei ihrem ersten Treffen 2021. Foto: Instagram / Alisha Lehmann

Darum gehts Alisha Lehmann überzeugt bei EM trotz Kritik und erreicht mit der Nati den Viertelfinal

Rapperin Shirin David unterstützt Lehmann öffentlich gegen Kritiker

Mit ihren über 16,7 Millionen Followern ist sie die erfolgreichste Fussballerin auf Instagram: Alisha Lehmann (26). Ihre Nomination für die EM stand zunächst jedoch auf wackligen Beinen, wurde gar als PR-Aktion des Schweizerischen Fussballverbands kritisiert. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen Finnland (1:1) zeigte Lehmann, dass sie zu Recht im Kader steht.

Wenige Minuten nach ihrer Einwechslung kam es zum späten Ausgleichstreffer durch Riola Xhemaili (22), der die Schweiz ins Viertelfinale brachte. Auf Instagram feierte Lehmann diesen Erfolg: «Wir haben Geschichte geschrieben». Unterstützung erhielt sie von der deutschen Rapperin Shirin David (30), die kommentierte: «It's quiet, ain't no back talk». Sinngemäss übersetzt werden kann dies mit «Es ist ruhig, nun haben sie nichts mehr zu sagen». Dies kann als Seitenhieb gegen Lehmanns Kritiker verstanden werden. Bereits 2021 würdigte sie die Fussballerin in ihrem Song «Babsi Bars», mit folgender Zeile: «Kontrollier' das Game wie Alisha Lehmann beim Fussballspiel».

«Wir hatten einen Absturz zusammen in Dubai»

Die Freundschaft zwischen Lehmann und David besteht seit Jahren. In ihrem Podcast «DirTea Talk» erzählte David 2023: «Du hast mir Feueremojis geschrieben. Da warst du noch neuer auf Instagram. Ich war sehr beeindruckt von dir und ich habe selten jemanden mit so grosser Präsenz online gesehen, gerade im Fussball.»

Die beiden Prominenten, die in Turin beziehungsweise Berlin leben, treffen sich hauptsächlich zu besonderen Anlässen. David erinnerte sich an ein gemeinsames Erlebnis: «Wir hatten einen Absturz zusammen in Dubai. Wir haben so hart gefeiert, dass wir von einem Sittenbeauftragten mehrfach ermahnt wurden. Ich weiss nicht, wer ihn bestochen hat, oder wer ihm Geld in die Hand gedrückt hat, damit er uns in Ruhe lässt. Aber wir wären fast in den Knast gegangen.» Trotz des intensiven Partyabends konnte sich Lehmann am nächsten Tag nicht über einen Kater beschweren, denn einen solchen hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht, wie sie im Podcast verriet.

Zuletzt war Lehmann Gast auf Davids 30. Geburtstag in Berlin. Für das EM-Finale hat sich die Rapperin bei den deutschen Spielerinnen bereits für die Schweiz angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob es zu einem Wiedersehen mit Lehmann kommt.