Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, schrieb mit ihrer Musik bereits Geschichte. Doch auf ihren neuesten Fotos, die sie auf Instagram teilt, ist sie kaum wiederzuerkennen. Hättest du sie erkannt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Sängerin sorgt mit neuen Instagram-Fotos für Diskussionen

Fans loben ihren Look, Kritiker bemängeln ihr verändertes Aussehen

Ein User fragt: «Hatte sie eine Gesichtstransplantation?»

Silja Anders Redaktorin People

Seit Jahrzehnten dominiert sie die Musikwelt, ist ihrer Linie – so skandalös sie früher auch angesehen wurde – stets treu geblieben, während sie musikalisch aber nie stehengeblieben ist.

Ihr Jugendwahn wurde über die Jahre immer wieder belächelt, sei es, weil sie erheblich jüngere Partner hatte, sich freizügig kleidete oder angeblich Schönheitseingriffe vornahm – die sie selbst jedoch nie offiziell bestätigt hat. In ihren Liedern fühlte sie sich wie eine Jungfrau, Liebe fühlte sich für sie wie ein Gebet an und sie legte viel Wert auf Materielles. Na, schon drauf gekommen, um wen es sich handelt?

Die Meinungen sind gespalten

Richtig, wir reden von Madonna (68). Und die ist auf ihren neuesten Fotos auf Instagram kaum wiederzuerkennen. Das bemerken auch Fans auf Social Media. Während viele Madonna sagen, wie gut sie aussehe und wie toll ihr neuer Look ihr stehe, können andere ihren Augen kaum glauben.

«Was zur Hölle? Hatte sie eine Gesichtstransplantation? Sie sieht wieder aus wie 28!», schreibt ein User auf X. Ein anderer ist der Überzeugung, dass Madonna sich die Sommersprossen tätowiert habe, gibt aber zu, dass sie in letzter Zeit «viel besser» aussehe. Und ein Nutzer ist sogar der Meinung, dass die Sängerin noch nie besser ausgesehen habe.

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Es gibt jedoch wie immer negative Kommentare, in denen sich Menschen schockiert über Madonnas Aussehen äussern. «Das ist aber definitiv der Hals einer 68-Jährigen», bemerkt ein Nutzer in den Kommentaren. Und ein anderer sagt: «Das ist ein komplett anderes Gesicht als das, das sie früher hatte.»

Eine Nutzerin geht sogar noch einen Schritt weiter und findet: «Alte Frauen wie sie, Nicole Kidman und Anne Hathaway sollten sich mal zusammenreissen. Es ist peinlich, was sie alles auf sich nehmen.» Eine weitere Userin unterstellt Madonna fehlende Selbstachtung: «Warum merken alte Frauen nicht, dass das ständige Posten dieser extremen Aufnahmen aus der Vogelperspektive nur ihre Unsicherheit und damit ihr Alter unterstreicht? Ich sage das als 47-Jährige mit ein paar etwas älteren Freunden, die diesen Mist bereits machen. Habt doch mal etwas Selbstachtung!», schreibt sie.